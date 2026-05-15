김재중이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

김재중, 최진혁, 윤시윤의 거침없는 토크가 공개된다./사진제공=KBS2

김재중, 최진혁, 윤시윤의 거침없는 토크가 공개된다.15일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 김재중이 절친 최진혁, 윤시윤, 유선호를 집으로 초대한다. 특히 김재중, 최진혁, 윤시윤은 1986년생 동갑내기 친구인 만큼 연애, 결혼, 2세 계획 등에 대한 솔직한 이야기를 털어놓는다.VCR 속 김재중은 집을 찾은 세 사람을 위해 직접 만든 보양식을 대접했다. 여기에 네 사람이 함께 요리한 메뉴까지 더해지며 푸짐한 한 상이 완성됐다. 함께 요리하고 식사하는 내내 이어진 네 남자의 훈훈한 분위기에 스튜디오 역시 웃음이 끊이지 않았다는 후문이다.이날 대화의 중심에는 자연스럽게 '결혼' 이야기가 올랐다. 이야기를 나누던 중 최진혁과 윤시윤은 "'어머니 때문에 결혼을 못 하는 것도 있다'"라고 입을 모아 말해 모두를 놀라게 했다. 이에 김재중이 쉽게 공감하지 못하자 윤시윤은 과거 연애 에피소드를 털어놓으며 당시 어머니의 뜻밖의 반응까지 공개했다고.2세 이야기가 나오자 미혼 김재중은 "'남자도 2세 준비를 잘해야 한다'"라며 정자를 동결했다고 고백해 이목을 집중시켰다. 이를 들은 최진혁은 "'나도 생각했었다'"라며 궁금증을 쏟아냈다.두 딸의 아빠인 MC 붐 역시 "'역시 준비하는 자세가 되어 있다'"라며 김재중을 칭찬했다. 그러나 김재중은 "'다시는 못할 것 같다'"라고 털어놓으며 고개를 저었다고 해 그 이유에 궁금증이 쏠린다.1986년생 형들의 거침없는 솔직 토크에 2002년생 막내 유선호가 어떤 반응을 보였을지도 관심을 끈다. 김재중, 최진혁, 윤시윤, 유선호의 솔직한 대화는 15일 '불금야구' 중계 종료 후 방송되는 '편스토랑'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr