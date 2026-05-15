'3번 이혼' 편승엽, 알고보니 4혼이었다…"♥아내는 초혼, 15년간 숨겨" ('데이앤나잇')

36년 차 트로트 가수 편승엽이 15년 간 비밀에 부쳤던 4혼과 관련한 심정을 고백한다.오는 16일 방송되는 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 25회에서 편승엽이 게스트로 출연한다.그는 15년간 비밀에 부쳤던 4혼 소식과 아내와의 러브스토리를 공개한다. 편승엽은 “다른 사람들의 시선 때문에 4혼 소식을 밝히지 않았지만, 이제는 밝혀도 될 것 같았다”며 늦게라도 공개한 이유를 밝혔다. “이별할 때마다 ‘다시는 사랑하지 말아야지’ 그렇게 다짐했다”라고 한 편승엽이 4혼을 결심하게 된 계기에 이목이 쏠린다.편승엽은 우연한 인연으로 알게 된 아내가 일본에서 살다가 오랜만에 귀국했을 때 연락이 닿아 그 인연으로 사랑이 싹텄다고 밝힌다. 그는 “알고 보니 저 때문에 결혼을 안 했고 계속 혼자 사는 거예요”라며 2살 연하 아내가 초혼이라고 고백한다. 그러면서 “제일 제 옆에서 고생한 사람이고, 제일 못해준 사람”이라고 애정을 보인다.매번 힘든 일이 있을 때마다 곁을 지켜준 사람이 지금의 아내라고 말한 편승엽. 그는 무대에 서지 않던 공백 기간 중 벌인 다양한 사업에 대해 토로한다. 특히 운영했던 고깃집이 손님들을 관광버스를 대절해서 올 만큼 호황을 누렸지만, 갑자기 광우병 사태가 터지며 접을 수밖에 없었다며 “한 달에 인건비만 2600만 원이라 견딜 수가 없었다”라고 밝힌다.제작진은 “쉽게 꺼내기 힘든 4혼 이야기를 진솔하게 해준 편승엽에게 감사하다”며 “굴곡진 인생사와 음악에 대한 열정을 쏟아낸 편승엽의 이야기를 지켜봐달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr