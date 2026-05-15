강다니엘이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'전지적 참견 시점'에 '장난감계 유재석' 이상훈이 더욱 확장된 스케일의 덕후 일상으로 돌아온다./사진제공=MBC

'전지적 참견 시점'에 '장난감계 유재석' 이상훈이 더욱 확장된 스케일의 덕후 일상으로 돌아온다. 그런 가운데 강다니엘에게 선물을 받은 사실을 밝혀 눈길을 끈다.16일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 398회에서는 이상훈이 개최한 초대형 장난감 플리마켓 현장이 공개된다. 어린이날을 맞아 열린 이번 플리마켓은 사실상 '어른이'들을 위한 축제의 장으로 꾸며졌다. 판매 부스만 약 100개가 마련된 가운데, 쉽게 접하기 어려운 한정판 피규어와 희귀 장난감들이 총출동해 시선을 사로잡는다.이에 전국 각지에 숨어 있던 덕후들도 한자리에 모였다. 약 2000명의 관람객이 몰리며 현장에는 긴 대기 줄까지 이어졌다는 후문. 어른이들의 관심을 끈 초대형 플리마켓 현장에 기대가 쏠린다.이상훈은 플리마켓에 내놓을 아이템을 고르기 위해 개인 창고를 찾는다. 기존 박물관 공간만으로는 부족해 별도의 창고까지 사용하고 있다는 것. 창고를 가득 채운 장난감 박스들이 마치 장난감 가게를 연상케 하며 감탄을 자아낸다.목소리에 반응하는 아이언맨 마스크부터 스타워즈 팬으로 잘 알려진 강다니엘이 직접 선물했다는 라이트 세이버까지 등장해 눈길을 끈다. 강다니엘은 지난 2월 육군 현역으로 입대했다. 워너원은 4월 엠넷 리얼리티 '워너원고'를 통해 해체 7년 만에 재결합했지만, 강다니엘은 군 복무로 인해 1회 오프닝에만 잠깐 참여하고 이후 회차에는 함께하지 못했다.이어 이상훈은 판매 가격을 정하기 위해 구매 당시 금액을 기록해둔 '피계부(피규어 가계부)'를 꺼내 본다. 끝없이 이어지는 피계부 내역에 제작진은 총액을 계산해본 적 있냐고 물었고, 이상훈은 "5억까지는 계산했다"고 답해 놀라움을 안겼다.지난 '전지적 참견 시점' 출연 이후 달라진 근황 역시 공개된다. 방송 이후 토이뮤지엄 방문객 수가 무려 7배까지 늘어났다는 것. 이상훈은 "덕분에 뮤지엄을 세우며 생긴 빚도 이달 안에 모두 청산할 예정"이라고 밝혔고, "모두 '전참시' 덕분"이라는 말에 MC들의 박수가 쏟아졌다는 후문이다.전국 덕후들을 한자리에 모은 이상훈의 초대형 플리마켓 현장은 16일 밤 11시 10분 방송되는 '전지적 참견 시점'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr