배우 류준열, 한소희 / 사진=텐아시아 DB

배우 류준열이 칸 국제영화제 현장에서 전 연인 한소희를 자연스럽게 언급한 일화가 전해졌다.일본 영화 배급사 엘필름즈 대표 코카와 나츠미는 지난 13일 자신의 SNS를 통해 프랑스 칸에서 류준열을 만난 후기를 공개했다. 그는 "칸 영화제에서 배우 류준열 씨를 만났다. 바이어로 왔다고 했다"며 함께 찍은 사진도 게재했다.코카와는 "한국 영화를 배급한 적 있다고 말했더니 어떤 작품인지 물어봤다"며 "한소희 주연 영화라 조금 말하기 조심스러웠다"고 당시 상황을 전했다. 이어 영화 '폭설(Heavy Snow)'을 언급하자 류준열이 "한소희 영화니까 당연히 안다. 엄청 재밌네"라며 웃었다고 덧붙였다.특히 류준열이 언급한 "재밌네"라는 표현은 과거 공개 열애 당시 불거졌던 논란을 떠올리게 하며 온라인에서 빠르게 퍼지고 있다. 앞서 혜리는 지난해 류준열과 한소희의 열애설이 제기됐을 당시 SNS에 "재밌네"라는 짧은 글을 남겼고, 이후 '환승연애 의혹'이 확산되며 큰 화제를 모았다.당시 류준열은 지난 2024년 11월 혜리와 7년간의 공개 열애 끝에 결별했다. 이후 한소희와 하와이 목격담 이후 열애를 인정했지만 약 2주 만에 결별했다. 이후 두 사람은 함께 출연을 검토했던 작품에서도 하차하며 논란을 정리하는 분위기를 보였다.이번 목격담이 공개되자 온라인에서는 "의식하지 않고 쿨하게 받아친 것 같다", "오히려 더 '재밌네' 밈이 살아났다", "칸에서 이런 이야기가 나올 줄 몰랐다" 등의 반응이 이어지고 있다.한편 류준열은 넷플릭스 시리즈 '들쥐' 공개를 앞두고 있으며, 차기작으로 웹툰 원작 시리즈 '아웃백' 출연도 확정했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr