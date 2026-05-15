역대급 스킨십 터졌다…27기 현숙, 13기 상철에게 기습 팔짱 "겨드랑이 빌려줘" ('나솔사계')

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 27기 현숙이 13기 상철에게 거침없는 스킨십을 선보여 모두를 놀라게 했다.지난 14일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 솔로남녀가 최종 선택을 하루 앞두고 심야 데이트를 하면서 서로의 마음을 마지막으로 확인하는 모습이 공개됐다.이날 심야 데이트는 남자들의 선택으로 진행됐다. 17기 순자는 27기 영철, 25기 순자는 18기 영호와 15기 영철, 25기 영자는 20기 영식, 27기 현숙은 13기 상철의 선택을 받았다. 24기 순자는 0표에 그쳤다.데이트에서 13기 상철과 27기 현숙은 의외의 케미를 보여줬다. 연애관과 술 마시는 스타일, 철저한 자기 관리 등 여러 면에서 공통점을 확인한 두 사람은 제작진이 "이제 공식 데이트 시간은 끝났다"고 말했지만 "안주 다 먹을 때까지 좀 더 있다 가자", "너무 좋다"라며 데이트를 더 이어 나갔다.데이트를 마친 27기 현숙은 밤길을 걷다가 13기 상철에게 "잠시 겨드랑이 빌려도 되냐?"라며 거침없는 스킨십을 보여줬다. 13기 상철 역시 흔쾌히 팔짱을 내어주며 훈훈함을 안겼다. 이후 현숙은 제작진과의 인터뷰에서 "굉장히 만족스러운 데이트였다. 아, 온 동네가 날 도와주셨구나. (좋아하는) 감정이 많이 올라왔다"라며 웃었다.반면 13기 상철은 "나와 닮은 부분이 많았는데, 이게 여자친구 텐션인지, 여사친 텐션인지 헷갈렸다. 팔짱을 꼈는데도 설레거나 긴장되는 게 없었다. 그냥 오빠 동생 사이 같다"고 털어놔 충격을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr