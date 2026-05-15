GD가 빅뱅 컴백일을 깜짝 스포했다./사진=텐아시아DB

GD가 빅뱅 컴백일을 깜짝 스포했다./사진='EPIKASE'

GD가 빅뱅 컴백일에 대해 특정 시점을 언급했다.14일 에픽하이 유튜브 채널 'EPIKASE'(에픽카세)에는 '전 직장 동료 모임 ft. 태양'이라는 제목의 영상을 게재됐다.이날 공개된 영상에는 코첼라 페스티벌을 마치고 돌아온 태양이 게스트로 출연했다. 이들은 과거 YG엔터테인먼트에서 한솥밥을 먹던 시절의 에피소드와 속마음을 털어놨다.타블로는 태양의 춤을 따라 했던 것을 언급하며 즉석에서 춤을 보여줬다. 태양은 "자꾸 제 무대 댓글에 '블로 형 생각난다. 웃기면 안 되는데 웃기다'고 했다. 이럴 줄 알았다고 했다"며 당황했다.태양은 코첼라 무대 비하인드를 공개했다. 그는 "코첼라가 처음이기도 하고 어떤 분위기인지 상상이 안 가더라. 멤버들과 많이 고민했다. 팬이 아닌 분들도 오니까 어느 노래까지 해야 할지 고민했다. 20주년 포커스에 맞춰서 했다"고 설명했다.빅뱅 컴백에 대한 이야기도 이어졌다. 태양은 "이제 앨범을 완성해야 하는데 곡은 있지만 아직 결정된 곡이 없다. 진심으로 큰일 났다"며 GD(지드래곤)에게 전화를 걸었다. GD는 "계속 작업하고 있다. (타이틀곡은) 아직 안 나왔다"고 밝혔다. 컴백 날짜를 묻는 질문에는 특정 시점을 언급하며 "그쯤에 맞춰서 뭐가 있지 않을까요"라고 귀띔했다. 영상에는 묵음 처리가 됐지만, 8월 19일 데뷔일을 언급한 것으로 보였다.에픽하이와 태양은 서로 처음 마주했던 때를 회상하며 폭로전을 펼쳤다. 타블로는 태양이 자신의 상의 탈의 사진을 SNS에 올려 악플에 시달렸던 사연도 공개했다.전 직장 동료들의 끈끈한 애정도 빛났다. 에픽하이는 음악 작업에 대한 태양의 완벽주의 성향을 칭찬했고, 영상 말미에는 서로의 앞으로의 활동을 응원했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr