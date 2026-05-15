가수 태진아가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

태진아가 '무명전설' 우승자인 성리를 축하했다. / 사진=태진아 개인 인스타그램

태진아가 가수 성리의 '무명전설' 우승을 축하했다.지난 14일 태진아는 자신의 인스타그램 계정에 MBN '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'(이하 '무명전설')에서 성리가 우승자로 호명되는 순간을 촬영한 사진을 게재했다. 그는 사진과 함께 "무명전설 우승 축하한다 성리야"라는 문구로 축하의 뜻을 전했다.'무명전설'은 지난 13일 종영했다. 최종 우승은 성리가 거머쥐었다. 2위는 하루, 3위는 장한별이 차지했다. 성리는 "가수라는 꿈을 갖고 나서 생각보다 많은 좌절을 겪었다. 수많은 오디션에 도전했고, 꿈을 포기하려고 한 적도 있다"며 "꿈을 포기하지 않은 게 눈부신 날을 만들어준 것 같아서 너무 감사하다"고 우승 소감을 밝혔다.태진아는 성리의 데뷔 시절부터 인연을 지속해 오고 있다. 그는 성리가 '무명전설'에서 활약하는 모습을 보며 응원과 격려의 말을 꾸준히 이어왔다고 한다. 이에 화답하듯 성리는 준결승 무대에서 태진아의 노래 '애인'을 불러 결승 진출에 성공했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr