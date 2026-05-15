'은밀한 감사' 신혜선과 공명의 로맨스가 예상치 못한 국면에 접어든다. / 사진제공=tvN

'은밀한 감사' 공명이 신혜선에게 직진을 예고했다. / 사진제공=tvN

'은밀한 감사' 신혜선과 김재욱의 숨막히는 대치가 예고됐다. / 사진제공=tvN

'은밀한 감사' 신혜선과 공명이 고백 이후 예상치 못한 위기를 맞이한다.오는 16일 방송되는 tvN 드라마 '은밀한 감사'에는 주인아(신혜선 분), 노기준(공명 분)과 전재열(김재욱 분)의 숨겨진 관계성이 한층 더 깊게 나타날 예정이다. 특히 세 사람이 터닝포인트를 맞이할 것으로 보인다.지난 방송에서는 노기준이 주인아에게 한 걸음 성큼 다가섰다. 노기준은 "뽑히지 않는 인형처럼 이루어질 수 없는 사이"라고 말하는 주인아에게 끝내 뽑은 곰인형을 건네며 "안 되는 거 아니잖아"라고 고백했다. 노기준은 주인아의 거절에도 직진을 예고하며 설렘을 높였다.공개된 사진 속에는 고백 이후 나란히 앉은 주인아, 노기준의 모습이 보인다. 결연한 노기준과 홀로 벤치에 앉아 곰인형을 바라보는 주인아의 진심이 맞닿을 수 있을지 기대가 쏠린다.주인아와 전재열의 대치는 궁금증을 자아낸다. 주인아의 차가운 경고에 동요한 전재열의 심상치 않은 표정 변화가 눈길을 끈다. 주인아와 전재열 사이에 어떤 사연이 숨겨져 있는지 주목된다. 이 사연이 노기준과의 관계에 변수로 작용할지도 관심을 끌고 있다.'은밀한 감사'는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr