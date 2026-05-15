방송인 서장훈 / 사진=텐아시아 DB

JTBC ‘이혼숙려캠프’ 86회에서는 21기 마지막 부부인 ‘중독 부부’의 남은 사연이 공개됐다./ 사진=JTBC ‘이혼숙려캠프’

방송인 서장훈이 중독 부부의 사연에 침묵했다.14일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프' 86회에서는 21기 마지막 부부인 '중독 부부'의 남은 사연이 공개됐다.남편 측 영상에서 아내는 아이들에게 부부 싸움 영상을 찍어달라고 하는 등 남편에 대한 적대감을 심어주는 행동을 해 시청자들을 경악하게 했다. 남편을 대하는 아이들의 태도를 본 현장에 있는 모두가 큰 충격에 할 말을 잃었고, 서장훈은 결국 영상을 중단시켰다. 이어 아내에게 본인과 아이들을 위해 "아이들한테 증오를 가르치면 안 된다"고 진심 어린 조언을 건넸다.이어진 아내 측 영상에서는 남편의 도박 문제가 드러났다. 남편의 도박으로 부부는 전 재산을 잃고 빚더미에 앉아 있는 상황. 심지어 남편은 도박으로 돈을 잃은 뒤 집에서 난동을 부리고, 아내를 폭행한 사실까지 드러나 충격을 더했다. 영상을 다 본 서장훈은 현실감 없는 부부의 충격적인 사연에 "다른 우주에 있는 것 같다"며 말을 잇지 못했고 가사조사실은 한동안 무거운 침묵에 휩싸였다.이후 부부는 이호선 상담가에게 솔루션을 받았다. 이호선은 아이들이 아내의 분노를 가라앉히기 위해 술을 권하고 엄마를 돌보고 있는 상황을 지적하며, 아내가 모성과 아이들의 동심을 파괴했다고 질책했다.하지만 남편은 촬영 직전까지 도박을 하고도 이를 숨기고, 아내에게 말을 맞춰 달라고 부탁한 사실이 드러나 상담이 중단되는 상황이 벌어지기도 했다. 그러나 이호선은 아이들을 위해 상담을 재개했고, 아내와 남편에게 각각 금주와 도박 중독 치료를 권유했다. 이호선은 상담 마지막까지 남편이 도박을 끊지 못한다면 이혼해야 한다고 강하게 충고했다.21일 밤 10시 30분 JTBC '이혼숙려캠프'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr