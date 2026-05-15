홍진경이 딸 라엘과 통화한다./사진제공=MBC

홍진경이 딸 라엘과 통화한다./사진제공=MBC

홍진경 딸 라엘이 엄마 얼굴에 대해 '팩폭' 응원을 보낸다.오는 17일 오후 9시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘소라와 진경’ 4회에서는 이소라와 홍진경이 파리 현지 에이전시와의 미팅을 앞두고 아침을 맞는 모습이 담긴다. 홍진경은 외출 전 한국에 있는 딸 라엘에게 전화를 걸어 응원을 구한다.이날 통화에서는 전날 다툼이 있었던 두 모녀의 화해가 담긴다. 홍진경은 “싸웠는데 전화 받아줘서 고마워”라며 미안한 마음을 전하고, 라엘은 “엄마니까!”며 훈훈한 분위기를 자아난다.그러나 홍진경이 30년 전 활동했던 소속사를 다시 찾아간다며 “엄마가 가능성 있을 것 같냐”는 묻자 라엘은 고민도 없이 “없다”고 답한다. 이어 “말랐고, 머리 짧고, 얼굴이 독특해서 매력 있다”고 병 주고 약 주는 식의 ‘츤데레’ 응원을 보낸다.딸 라엘의 응원으로 긴장을 푼 홍진경은 이소라와 함께 비장한 각오로 에이전시를 향해 발걸음을 옮긴다. 그러나 낭만적인 파리를 꿈꿨던 것도 잠시, 오디션 현장에서 맞닥뜨린 냉혹한 현실은 두 사람을 또다시 시험대에 올린다는 후문이다.한편, 1977년생 홍진경은 지난해 8월 5세 연상의 사업가와 결혼 22년 만에 이혼 소식을 알렸다. 슬하에는 2010년생 딸 라엘이가 있다. 그는 이혼 발표 후 "특별히 불화가 있던 게 아니다"라며 "이혼 후에야 오히려 전 남편과 진정한 우정을 나누는 사이가 됐다"고 말했다. 홍진경은 "라엘이도 너무 잘 지내고 있고, 라엘 아빠와도 잘 지내고 있다"고 밝혔다.지난 2월 라엘은 전혀 달라진 얼굴로 성형설이 불거지기도 했다. 이에 홍진경은 "걔 때문에 아주 미친다. 다 보정이다"라며 "얼굴 돌려 깎고 코 세우고 화장해 주는 어플이 있나 보다. 아주 중국 미녀처럼 해놨더라. 무슨 판빙빙인 줄"이라고 해명했다. 라엘은 “이렇게까지 일이 커질 줄 몰랐다”며 “너무 억울했다. 악플이 정말 많이 달렸다”고 오열했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr