루시 정규 2집 'Childish' 콘셉트 포토 / 사진 제공=미스틱스토리

완전체로 돌아온 밴드 루시(LUCY)가 KSPO DOME(옛 체조경기장)에 입성한다.루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 오는 16~17일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트 '2026 LUCY 9TH CONCERT 'ISLAND''(이하 'ISLAND')를 연다.'ISLAND'는 루시의 첫 시작을 알린 'LUCY ISLAND'의 서사를 담아낸 단독 콘서트다. '흩어졌던 꽃잎들이 다시 섬으로 불어와 우리를 빛으로 물들인다'는 메시지를 담았다. 최근 발매한 정규 2집 'Childish'를 비롯해 루시만의 감성을 담은 곡들을 더 확장된 규모의 밴드 라이브로 선보일 예정이다.루시는 'ISLAND'를 통해 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME에 선다. 이들은 데뷔 이래 진행한 여덟 번의 단독 콘서트를 모두 매진시켰다. 블루스퀘어 마스터카드홀을 시작으로 장충체육관, 티켓링크 라이브 아레나까지 공연 규모를 점진적으로 확장하며 계단식 성장을 이뤘다.루시는 오는 16일~17일 서울에서 단독 콘서트 'ISLAND'의 포문을 연 뒤, 6월 20일 타이베이, 7월 24일 일본 요코하마로 무대를 옮긴다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr