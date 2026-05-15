사진 제공 = 어트랙트

그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 15일 네 번째 미니앨범 'Imperfect-I'mperfect'(임퍼펙트-아임퍼펙트)의 수록곡 'STARSTRUCK'(스타트럭)을 먼저 선보이며 본격적인 활동 재개를 알린다.이번 선공개곡은 오는 6월 1일로 예정된 새 앨범 발매에 앞서 공개되는 트랙이다. 피프티피프티는 파격적인 이미지 변신이 담긴 'STARSTRUCK'을 통해 신보에 대한 관심을 집중시킨다는 계획이다.'STARSTRUCK'은 강렬한 일렉 신스 소리가 돋보이는 인트로로 시작된다. 팀 고유의 정체성을 보여주는 동시에, 이전 활동에서는 접하기 어려웠던 새로운 음악적 시도를 담아내 차별화를 꾀했다. 감각적인 노랫말과 짜임새 있는 사운드 구성이 특징인 곡으로, 피프티피프티는 이번에도 완성도 높은 음악을 통해 글로벌 팬들을 공략할 전망이다.이번 컴백은 지난해 11월 발표한 디지털 싱글 이후 약 7개월 만이며, 올해 들어 처음으로 선보이는 활동이다. 피프티피프티는 이날 오후 선공개곡을 시작으로 다양한 홍보 콘텐츠를 순차적으로 노출하며 컴백 카운트다운을 이어갈 예정이다.선공개곡 'STARSTRUCK'은 15일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr