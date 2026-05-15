우즈/ 사진=텐아시아 DB

가수 우즈(WOODZ, 조승연)의 자작곡 'Drowning'이 국내 주요 음원 차트에서 장기 흥행을 이어가며 새 기록을 썼다.'Drowning'은 최근 멜론 TOP100 차트에서 70주 연속 10위권에 이름을 올렸다. 이는 해당 차트 기준 역대 최장 TOP10 기록에 해당한다. 뉴진스 'Hype Boy'의 49주와 방탄소년단 'Dynamite'의 36주 기록을 모두 넘어선 성과다.해당 곡은 지난 2024년 10월부터 시작된 역주행 열풍 이후 현재까지도 주요 음원 차트 최상위권을 유지하며 흥행을 지속하고 있다. 이러한 인기에 힘입어 멜론, 지니, 써클차트가 발표한 2025 연간 차트 1위를 휩쓸었으며, SBS '인기가요'에서도 두 차례 정상에 올랐다.음원과 더불어 영상 콘텐츠 역시 높은 관심을 받고 있다. 2023년 공개된 'WOODZ 'Drowning' Live Clip' 영상은 14일 기준 유튜브 한국 인기 뮤직비디오 TOP100 차트 3위를 기록 중이다. 대한민국 주간 인기 뮤직비디오 차트에는 81주 연속 진입하며 최장 기록을 경신하고 있다. 또한 KBS2 '불후의 명곡' 국군의 날 특집에서 군복을 입고 선보인 무대 영상은 지난 4월 말 조회수 3000만 회를 돌파하며 꾸준한 상승세를 보이고 있다.'Drowning'은 2023년 4월 발매된 우즈의 미니 5집 'OO-LI' 수록곡으로, 우즈가 직접 작사와 작곡을 맡았다.한편 우즈는 지난 3월 첫 번째 정규 앨범 'Archive. 1'을 발매하고 활발한 음악 활동을 전개하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr