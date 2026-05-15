배우 안재현 / 사진=텐아시아 DB

MBC ‘구해줘! 홈즈’에서는 '서울 3억 아파트' 특집이 공개됐다./ 사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’

배우 안재현이 임장을 떠났다.14일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'(연출: 정다히, 남유정, 장효종, 김유진 / 이하 '홈즈')에서는 '서울 3억 아파트' 특집이 공개됐다.시청률 조사 회사 닐슨 코리아에 따르면 14일 '홈즈'의 전국 시청률은 3주 연속 2.6%를 기록했다. 미디어 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심 지표인 2054 시청률은 수도권 기준 1.5%를 기록하며 동시간대 전국 1위, 2054 1위에 올랐다. '무모한 임장' 시리즈는 2회 연속 2054 시청률 1위를 기록했다. 분당 최고 시청률은 4.1%까지 치솟았다.이날 방송은 마포구에서 보증금 500만 원, 월세 50만 원 매물을 찾아 화제를 모았던 '무모한 임장'에 이어 서울에서 매매가 3억 원대 아파트를 찾아보는 '무모한 임장 2탄'으로 꾸며졌다. '무모한 임장' 아이디어를 직접 제안했던 임우일과 최근 홈즈에서 잦은 활약 중인 안재현이 함께 임장에 나서, 예상 밖의 케미와 고정 MC 자리를 노린 은근한 경쟁 구도를 형성하며 재미를 더했다.첫 번째 3억 원대 아파트를 찾아 두 사람이 향한 곳은 홍대, 상수, 망원을 잇는 서울의 한강벨트이자 마포구 상권의 중심지인 합정역이었다. 이들이 찾은 아파트는 1971년 준공의 주상복합 아파트로 매물의 위치에 출연진 모두가 놀라움을 감추지 못했다. 특히 해당 상가 내 이모카세 식당은 유튜브 '숏박스'의 <장기연애> 콘텐츠 1회 촬영지로 알려진 합정의 유명 맛집으로 소개돼 눈길을 끌었다. 이어 공개된 아파트 내부는 독특한 계단과 방문을 없앤 파격적인 구조로 시선을 사로잡았다. 해당 매물은 공급면적 41㎡ 규모로, 매매가는 3억 원으로 소개됐다.두 번째 임장지는 경찰청 바로 옆에 위치한 서대문구 미근동의 한 아파트였다. 주변 아파트 시세가 약 20억 원에 형성된 지역이라는 설명에 모두가 놀라움을 드러낸 가운데, 1971년 준공된 해당 아파트는 고층빌딩 사이에 자리한 유일한 구옥 건물로 눈길을 끌었다. 총 9개 동 규모의 주상복합 아파트이며 하천 위에 지어져 물길을 따라 휘어진 독특한 형태로 과거 tvN 드라마 <나의 아저씨>의 배경지로 사용되기도 했다. 이어 공개된 매매 매물은 방 2개, 화장실 1개 구조로, 창문 너머 감성적인 철길 뷰가 펼쳐져 감탄을 자아냈다. 해당 매물의 매매가는 2억 9천만 원이었다.두 사람은 3억 원대의 2000년대 준공 매물을 찾기 위해 은평구 불광동으로 향했다. 안재현은 연신내가 고향이라며 즉석으로 불광동에 살고 있는 고향 친구와 통화를 주선, 불광동에 대한 부동산 정보를 전했다. 이후 부동산 전단지에서 발견한 2000년 준공의 3억 원대 올수리 아파트는 총 198세대 규모의 두 동짜리 단지로, 북한산 등산로와 인접한 입지를 자랑했다. 깔끔하게 리모델링된 내부는 부엌과 방 사이 문을 없애 공간을 확장한 구조가 눈길을 끌었으며, 해당 매물은 매매가 3억 7천만 원으로 소개됐다.마지막 임장지는 성동구 마장동에 위치한 1986년 준공의 아파트였다. 재건축 추진 중인 마장동 대단지 아파트로, 조경가인 집주인의 감각이 담긴 식물과 소품 등 셀프 인테리어가 눈길을 끌었다. 그러나 매매가 3억 원대 아파트를 찾던 기대와 달리, 해당 집은 전세가 2억 4천만 원에 최근 실거래가 매매가는 10억 원을 넘어선 것으로 밝혀져 반전을 안겼다. 방송 말미에는 다음 '무모한 임장'을 예고하며 임우일이 '급매'를 알아보기 위해 부동산을 찾은 영상이 공개돼 기대감을 더했다.다음 주 MBC '구해줘! 홈즈'는 목요일 밤 10시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr