그룹 트와이스 멤버 정연이 지효와 해외에서 자유로운 시간을 즐기고 있는 모습. / 사진=정연 SNS

사진=정연 SNS

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사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

그룹 트와이스 멤버 정연이 자유로운 근황을 알렸다.정연은 지난 14일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 개구진 표정의 이모티콘 하나와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 정연이 멤버 지효와 여행을 즐기고 있는 모습, 특히 살이 쏙 빠진 그는 글래머러스한 몸매를 과시하고 있어 눈길을 끌었다.또 정연은 지난 13일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 말미 언니 공승연 출연분 예고편에서 착용한 상의와 동일한 옷을 입고 있어 수수한 면모를 뽐냈다.정연은 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 부작용에 따른 급격한 체중 증가를 겪으며 힘든 시간을 보낸 바 있다. 이후 꾸준한 치료와 자기 관리를 통해 데뷔 초 때의 외모를 최근 되찾았다.한편 정연이 속한 트와이스는 현재 월드투어 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포)를 통해 글로벌 팬들과 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr