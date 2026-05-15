방송인 김신영이 감기를 잡느 보양식을 공개한다. / 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

방송인 김신영이 감기를 잡느 보양식을 공개한다. / 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

44kg 감량 후 13년 간 유지했던 방송인 김신영이 감기를 잡는 보양식을 공개한다.15일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운)에서는 김신영의 라디오 방송 퇴근 후 '집순이 루틴'이 공개된다.공개된 사진 속에는 감기에 걸린 김신영이 자신만의 보양식을 챙겨 먹는 모습이 담겨 있다. 감기에 골골거리던 김신영은 "아프니까 먹어야지!"라며 양푼 한가득 '이것'을 넣어 비타민과 달콤함을 가득 채운 에피타이저를 만들어 먹는다. 김신영은 "약이에요. 할머니 때부터 내려온 민간요법"이라며, 메뉴에 대해 "한약 같은 존재"라고 극찬한다. 에피타이저를 먹은 김신영은 좀 더 큰 양푼을 꺼내 멸치볶음과 밥을 비벼 '1차 단짠 코스'를 완성한다.여기서 멈추지 않고 다시 한번 '2차 단짠 코스'가 시작된다. 김신영은 "전매특허입니다"라며 고추장, 채소, 어묵에 '1일 1당면'까지 지켜내는 보양식을 완성한다. 간을 본 김신영은 "소문나겠네~"라며 흡족해한다. 그는 "보양식은 내가 좋아하는 게 진짜 보양식"이라며 자신만의 '보양식론'을 펼친다.땀까지 흘리며 보양식을 흡입하던 김신영이 갑자기 젓가락을 놓고 식사를 중단해 무지개 회원들을 놀라게 한다. 김신영은 "그때는 내려놔야 돼요"라며 강단 있게 남은 보양식을 정리해 냉장고에 넣는다. 과연 그가 식사를 중단한 이유가 무엇일까.15일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr