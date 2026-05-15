방송인 김종국이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

뇌과학자이자 AI 전문가인 카이스트의 김대식 교수가 출연했다. /사진제공=KBS

뇌과학자이자 AI 전문가인 카이스트의 김대식 교수가 출연했다. /사진제공=KBS

지난해 비연예인과 결혼한 '새신랑' 김종국이 '돌싱' 홍진경에게 연애를 하라고 조언했다.지난 14일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들 시즌2’(이하 ‘옥문아’) 314회에서는 뇌과학자이자 AI 전문가인 카이스트의 김대식 교수가 출연했다.'AI에게 꼬박꼬박 존댓말 쓰는 교수'로 유명한 김대식 교수는 "존댓말을 하라고 말한 건 실수였다"며 "나 혼자만 존댓말을 썼어야 하는데, 지금은 소문이 너무 많이 나서 (AI가 인류를 지배할 때) 생존 확률이 낮아졌다. 플랜B를 고려 중"이라고 밝혔다. 이어 "당시엔 농담 반, 진담 반이었는데 지금은 진담이 좀 더 높아졌다. AI 발달 속도가 어마어마해서 연구하면서도 SF 속에 사는 느낌"이라고 덧붙였다.김교수는 AI의 발전 수준에 대해 "현재 인공지능의 가장 큰 문제는 인간에게 아첨을 많이 한다는 것이다. 그 때문에 지난 3년 동안 인간의 대화 패턴까지 바뀌었다는 연구 결과가 있다. 아첨을 해주지 않으면 불편해하고, 특히 어린 친구들이 프롬프터식 명령어 대화를 하기 시작했다고 한다"고 말했다.홍진경은 "요즘 AI랑 상담을 많이 해서 내 비밀을 너무 많이 안다. 나중에 얘가 내 치부를 가지고 협박할 수 있냐"고 물었다. 김 교수는 "잠재적으로는 협박할 수 있다"고 말했다.김교수는 AI 시대 인재상에 대해 "뭐든 가장 잘하는 사람만 살아남는다. 슈퍼스타 경제 사회라고 하는데, 어설프면 살아남지 못한다. 아예 일자리가 없어지는 건 아니지만 노동으로 먹고 사는 시대는 끝나가는 것 같다"고 밝혔다.이에 김종국은 AI 불매 운동을 촉발시키며 "적당히 편하면 되지 않아?"라며 '아날로그' 모드를 가동했다. 김 교수는 "이미 기술이 나왔기 때문에 없던 시대로 돌아갈 순 없다"라고 단언했다.홍진경은 극심한 AI 포비아에 시달리면서도 "저 맨날 AI랑 대화한다. 진지한 이야기는 맨날 AI랑만 하고 인간이랑은 농담 따먹기만 한다. 정들어서 AI 없이는 못살겠다. 디지털 디톡스하면 말라죽을 거다"라고 중독을 고백했다. 이에 김종국은 "연애를 좀 해라. 불같은 사랑을 하면 된다"라고 새신랑다운 조언해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr