'나솔사계'에서 17기 순자가 눈물을 쏟았다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

지난 14일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

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지난 14일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 17기 순자가 20기 영식의 철벽에 눈물을 쏟았다.지난 14일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 솔로남녀가 최종 선택을 하루 앞두고 심야 데이트를 하면서 서로의 마음을 마지막으로 확인해 보는 모습이 공개됐다.앞서 27기 영철과 슈퍼 데이트를 하고 돌아온 25기 영자는 혼자 방에서 휴식을 취했다. 하루에 3개의 데이트를 하느라 지친 25기 영자는 얼마 후 20기 영식과 슈퍼 데이트를 하고 온 25기 순자를 보자 "언제 왔어? 어땠어?"라고 물었다. 그러나 25기 순자는 대충 얼버무린 뒤 자리를 떴다. 20기 영식에게 거절당해 마음이 상한 25기 순자는 옆방으로 옮겨 혼자 화장을 고쳤다. 이후 24기 순자가 방에 들어오자 "나 오늘 데이트 괜히 갔다. 20기 영식 님에게 정리당하고 왔다"고 말했다.20기 영식은 남자 방에서 13기 상철, 18기 영호, 15기 영철과 데이트 후기를 공유했다. 20기 영식은 25기 영자에 대해 "실없이 하는 대화는 잘 통하는데, 편한 여동생 같은 느낌인지 잘 모르겠다"고 털어놨다. 이어 그는 "17기 순자 님과는 타이밍이 안 맞은 것 같아서 정리했다"고 고백했다.그런데 이때 17기 순자가 남자 방에 찾아와 모두를 놀라게 했다. 17기 순자는 18기 영호에게 상담을 요청했다. 18기 영호는 17기 순자에게 "27기 영철과 좀 더 대화를 해보고, 20기 영식에게는 핵심 질문만 하는 게 좋을 것 같다"고 조언했다. 이후 17기 순자는 20기 영식에게 대화를 요청했고, 단둘이 앉아 서로의 속마음을 털어놨다.17기 순자는 "이제 (노선을) 딱 정했냐?"라며 말문을 열었다. 20기 영식은 "한 사람은 정했다"며 25기 영자를 언급했다. 17기 순자가 "현재 (25기 영자에 대한 마음이) 100%냐?"라고 묻자 20기 영식은 바로 "네"라고 답했다. 당황한 17기 순자는 "만약에 100:0(25 영자:17기 순자)이 아니었다면 '한 번 더 생각해 보는 게 어떨지'라고 물어보려고 했다"고 털어놨다.반면 20기 영식은 "어떡하냐 내 성격이 대쪽 같아서"라고 단호하게 말했다. 이에 대화가 갑작스럽게 종료됐다. 20기 영식과 대화를 마친 17기 순자는 제작진과의 인터뷰에서 돌연 눈물을 쏟았다. 그는 "내가 여기 갖고 온 책이 있는데, 그거를 20기 영식 님에게 줘야지 생각했다. 근데 표현을 잘 못 하는 것 같다"라며 오열했다. 이어 그는 "이래서 내가 연애를 못하나 보다"라며 자책했다.심야 데이트는 남자들의 선택으로 결정됐다. 17기 순자는 자신이 바라던 27기 영철의 선택을 받았다. 24기 순자는 "13기 상철 님과 얘기해 보고 싶다"고 했으나 0표에 그쳤다. 25기 순자는 18기 영호를 원하고 있었는데, 18기 영호와 15기 영철의 선택을 받아 기뻐했다. 25기 영자는 모두의 예상대로 20기 영식과 매칭됐고, 20기 영식은 "이제 핑계 안 대고 그냥 쭉 가겠다"라고 선포했다. 마지막으로 27기 현숙은 13기 상철과 짝꿍이 됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr