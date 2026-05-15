김영희가 '기부 좀 하라'는 네티즌의 댓글에 직접 대응했다. / 사진=텐아시아DB

김영희는 SNS를 통해 유쾌한 가족 일상을 공개했다. / 사진=김영희 SNS

개그맨 김영희가 기부를 강요하는 네티즌의 댓글에 직접 답글을 달아 응수했다.김영희는 14일 자신의 SNS에 딸 해서의 인형 수납통을 구매한 에피소드를 공개했다. 그는 "해서 아빠가 해서 인형 수납을 고르고 골라 샀다"며 "봉제 인형이 너무 많아서 110리터 통을 샀다. 싸고 실용적이라나 뭐라나"라고 말했다.공개된 사진 속에는 인형을 담는 용도라고 생각하기 힘든 110L 파란 통 앞에서 뿌듯한 듯 미소를 짓는 남편 윤승열의 모습이 담겼다. 사진 밖에 있는 김영희의 당황스러운 심경이 고스란히 느껴져 웃음을 자아낸다.유쾌한 분위기 속 한 네티즌은 "기부 좀 하세요"라는 댓글을 남겼다. 이에 김영희는 "해서 손때 탄 인형이라 다른 쪽으로 꾸준히 기부 중이다. 동참하자"라는 말로 맞받아쳤다. 난데없는 네티즌의 지적에 다른 사람들도 해당 댓글에 몰려와 "올바른 태도부터 갖춰라", "어이가 없다" 등 글을 남기며 불쾌한 감정을 표현했다.김영희는 2021년 야구선수 출신 윤승열과 결혼했다. 슬하에 딸 해서를 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr