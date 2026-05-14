31기 순자가 구급차에 실려 간 가운데, 영숙의 발언이 도마 위에 올랐다./사진=ENA·SBS Plus

31기 순자가 구급차에 실려 간 가운데, 영숙의 발언이 도마 위에 올랐다./사진=ENA·SBS Plus

31기 순자가 구급차에 실려 간 가운데, 영숙의 발언이 도마 위에 올랐다./사진=ENA·SBS Plus

31기 순자가 구급차에 실려 간 가운데, 영숙의 발언이 도마 위에 올랐다./사진=ENA·SBS Plus

31기 순자가 스트레스로 인한 급성 위경련 증세를 보이며 구급차에 실려 간 가운데, 영숙의 발언이 도마 위에 올랐다.13일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO - 나는 솔로'에서는 31기 순자가 극심한 스트레스로 복통을 호소하는 모습이 그려졌다.순자는 달리기 대결에서 우승하며 슈퍼 데이트권을 획득했지만, 직후 "우리 마음속 1등은 영숙 님"이라는 말을 듣게 됐다. 순자는 인터뷰를 통해 "힘들었는데 '너 너무 잘했어. 네가 이긴 거야' 이런 말이 들리더라. 제 얘기가 들리니까 저도 모르게 문 앞에 있게 되더라"고 털어놨다. 여기에 영숙이 "누군가의 다리에 걸려 넘어진 것 같다"고 언급하자, 순자는 구석에 웅크린 채 숨죽여 눈물을 흘리며 복통까지 호소했다.경수는 순자를 찾아와 자신의 슈퍼 데이트권은 영숙에게 사용할 생각이었다면서도, 순자에게는 자신을 선택해달라고 부탁했다. 뒷담화 상황에 경수의 애매한 태도까지 겹치면서 순자의 위경련 증상은 더욱 심해졌고, 결국 제작진은 병원 진료를 권유했다. 촬영은 잠시 중단됐고, 순자는 자신을 찾아온 룸메이트 영자의 얼굴을 보자마자 결국 오열했다.순자가 구급차를 타고 병원으로 떠난 뒤 경수는 "나 때문에 이런 상황이 생긴 것 같은데 내가 이렇게 하는 게 맞나. 내가 생각하는 1순위의 사람을 이렇게 힘들게 하는 게 맞나라는 생각을 했던 것 같다"고 자책했다. 이어 영숙에게 "슈퍼 데이트권은 너한테 쓰려고 했지만 날 많이 좋아해 주고 있다고 느끼는 사람이 힘들어하는 모습을 보이니까 한 명한테 집중해야겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다.경수의 슈퍼 데이트권 사용 약속이 사실상 철회되자 영숙은 다른 출연자들에게 "나는 왜 뛰었냐. 걔한테 쓰려고 뛴 거 아니냐"고 말했다. 이어 "나도 한 번 오열해?"라고 말하는 장면이 공개되자 시청자들의 비판이 이어지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr