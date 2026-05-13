플레어 유 데뷔 앨범 미디어 쇼케이스 / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

플레어 유 데뷔 앨범 미디어 쇼케이스 / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

2인조 그룹 플레어 유가 롤모델로 악뮤를 언급했다.플레어 유(FLARE U·최립우, 강우진)는 13일 서울 용산 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'(유스 에러) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.플레어 유는 지난해 방영된 Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우와 강우진으로 구성된 듀오 그룹이다. 팀명 플레어 유는 '두 개의 반짝임이 만나 하나의 빛을 이루는 순간'을 뜻한다.2인조로 데뷔한 것에 대해 최립우는 "부담감은 어쩔 수 없이 있었다. 2인조 데뷔가 흔하지 않고 잘할 수 있을까 걱정도 들었다"고 털어놨다. 그러면서도 "요즘은 듀오로 나오는 분들이 많지 않은데, 그래서 우리만 할 수 있는 것들을 보여줄 수 있어 좋다고 생각한다"고 말했다.강우진은 "다인조 그룹에 비해 헤어·메이크업에 드는 시간이 짧고 각자 파트도 많다는 장점이 있다"고 덧붙였다. 최립우는 "파트가 많아 각자의 색깔을 드러낼 수 있다는 게 장점"이라고 설명했다.롤모델은 2인조로 활동 중인 악뮤다. 강우진은 "악뮤가 롤모델이다. 우리의 추구미와 비슷하다. 무대도 즐겁게 하고 노래에 자신만의 이야기를 쓰는 부분들을 닮고 싶다"고 말했다. 최립우도 강우진의 말에 공감하며 "악뮤의 음악을 통해 위로받았는데, 우리도 그런 존재가 되고 싶다"고 덧붙였다.타이틀곡 'WAY 2 U'(웨이 투 유)는 통통 튀는 플럭 리프와 경쾌한 리듬이 두드러지는 하이브리드 팝 장르의 곡이다. 신보에는 타이틀곡을 비롯해 'Hyper'(하이퍼), '우니까 (Don't Cry)', 'MIRACLE'(미라클), 'WOO-HOO'(우-후), '놀이터 (Playground)'까지 총 6개 곡이 수록된다.플레어 유의 데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr