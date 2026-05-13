플레어 유 강우진 데뷔 앨범 미디어 쇼케이스 / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

플레어 유 최립우 데뷔 앨범 미디어 쇼케이스 / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

그룹 플레어 유가 '보이즈 2 플래닛' 덕분에 가수로서 성장할 수 있었다고 밝혔다.플레어 유(FLARE U·최립우, 강우진)는 13일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'(유스 에러) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.플레어 유는 지난해 방영된 Mnet 보이그룹 서바이벌 프로그램 '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우와 강우진으로 구성된 듀오 그룹이다. 팀명 플레어 유는 '두 개의 반짝임이 만나 하나의 빛을 이루는 순간'을 의미한다.'보2플'은 두 사람에게 성장의 발판이 됐다. 강우진은 "'보2플' 초반에는 체력적으로도 심적으로도 힘든 점이 많았다. 그래도 프로그램을 한 번 겪고 나니 도움이 많이 됐다. 실력적으로, 심적으로 많이 성장하는 계기가 됐다. 그 프로그램이 있었기에 이 자리에 설 수 있었다고 생각한다"며 단단한 면모를 보였다. 최립우는 '보2플'을 통해 어떻게 무대를 멋있게 할 수 있을지 많이 배웠다. 돌아보니 아름답고 잊지 못할 추억이다"라고 회상했다.타이틀곡 'WAY 2 U'(웨이 투 유)는 통통 튀는 플럭 리프와 경쾌한 리듬이 두드러지는 하이브리드 팝 장르의 곡이다. 신보에는 타이틀곡을 비롯해 'Hyper'(하이퍼), '우니까 (Don't Cry)', 'MIRACLE'(미라클), 'WOO-HOO'(우-후), '놀이터 (Playground)'까지 총 6개 곡이 수록된다.플레어 유의 데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr