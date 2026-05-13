일본 가수 나카시마 미카가 오는 6월 13일 킨텍스에서 내한 공연을 열고 한국 팬들과 만난다.나카시마 미카는 짙은 감성과 개성 있는 보컬로 일본은 물론 한국에서도 꾸준한 팬층을 보유한 아티스트다. 대표곡 '눈의 꽃'은 국내에서도 널리 알려진 곡으로, 박효신의 리메이크 버전을 통해 대중에게 더욱 익숙한 명곡으로 자리 잡았다.이번 공연은 어쿠스틱 라이브 무대로 꾸며진다. 나카시마 미카는 '눈의 꽃', 'GLAMOROUS SKY', 'ORION', '내가 죽으려고 생각한 것은' 등 대표 레퍼토리를 현악기와 퍼커션 중심의 라이브 편곡으로 선보일 예정이다. 원곡과는 다른 분위기의 편곡을 통해 곡이 지닌 감정선을 한층 가까이 전달한다는 계획이다.공연 관계자는 "나카시마 미카의 음악이 지닌 감정선과 호흡을 가까이에서 느낄 수 있도록 이번 무대를 어쿠스틱 라이브 구성으로 기획했다"며 "대표곡은 물론 다양한 장르를 아우르는 셋리스트로 관객들에게 깊은 여운을 전할 것"이라고 밝혔다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr