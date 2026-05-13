한국을 찾는 앤슨 세아브라 / 사진제공=리웨이뮤직앤미디어

한국을 찾는 앤슨 세아브라 / 사진제공=리웨이뮤직앤미디어

가수 앤슨 세아브라(Anson Seabra)가 처음으로 한국을 찾는다.리웨이뮤직앤미디어에 따르면 앤슨 세아브라는 오는 18일 입국한 뒤, 23일 서울 송파구 티켓링크라이브아레나에서 열리는 '서울재즈페스티벌 2026' 무대에 오른다. 첫 한국 방문을 기념해 다양한 프로모션과 팬 이벤트도 함께 진행하며 국내 팬들과 본격적인 교감에 나설 예정이다.앤슨 세아브라는 내한 기간 MBC 라디오 FM4U '배철수의 음악캠프', 아리랑TV 'K-컬처 다이브 : 한류피플' 등에 출연해 음악과 관련된 다양한 이야기를 전한다. 또한 오는 20일 서울 성동구 꿈결 성수점에서 팬 미팅을 개최하며 팬들과 더욱 가까이 호흡할 계획이다.앤슨 세아브라는 스포티파이에서 약 15억 회 이상의 누적 스트리밍을 기록 중이며, 2018년 발표한 데뷔 싱글 'Welcome to Wonderland'는 약 1억 9500만 회 이상의 스트리밍을 달성하며 주목받았다. 이어 2022년 발표한 'Peter Pan Was Right'는 중국 주요 음원 플랫폼 상위권에 올랐다.전 세계를 무대로 존재감을 넓혀온 앤슨 세아브라가 첫 내한 무대인 '서울재즈페스티벌 2026'에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr