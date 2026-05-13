이성민이 백상예술대상 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

이성민이 '어쩔수가없다'로 영화 부문 남자 조연상을 받았다. / 사진=제62회 백상예술대상 영상 캡처.

배우 이성민의 백상예술대상 수상 소감이 '무례 논란'으로 번지며 거센 후폭풍을 맞고 있다. 영광스러운 수상의 순간을 담은 영상 댓글 창에는 축하 대신 그의 경솔함을 지적하는 누리꾼들의 비난의 목소리가 이어지고 있다.이성민은 지난 8일 열린 제62회 백상예술대상에서 영화 '어쩔수가없다'로 남자 조연상을 받았다. 그는 수상 소감 도중 동료 배우 염혜란의 수상 불발을 언급하며 "혜란이가 못 받아서 속으로 욕도 했다"는 돌발 발언을 했다.문제는 타이밍이었다. 당시 여자 조연상 트로피는 염혜란('어쩔수가없다'), 신현빈('얼굴'), 전미도('왕과 사는 남자') 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 신세경('휴민트')에게 돌아간 직후였다. 이에 선배 배우로서 수상 결과에 대해 소신 발언을 한 것이라는 반응도 존재했지만, 공식적인 자리였던 만큼 수상자인 신세경을 배려하지 못한 태도였다는 지적도 흘러나왔다.그의 발언에 대한 갑론을박이 이어지며 수상 소감 영상에는 비판 댓글이 이어지고 있다. 누리꾼들은 "상을 맡겨 놓은 것이냐", "수상자인 신세경이 민망했을 것 같다", "다소 무례하고 경솔한 발언이다", "공적인 자리인 만큼 부적절한 태도였다" 등 목소리를 높였다. 수상 영상은 축하의 장이 아닌 뜨거운 설전의 장으로 변질됐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr