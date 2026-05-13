강재준♥이은형, 망원동 자가 떠나 작은 전셋집 갔는데…입지에 만족 "애 키우기 좋아" ('기유TV')

강재준, 이은형이 이사한 집에 만족했다. / 사진='기유TV' 유튜브 캡쳐

개그맨 강재준, 이은형 부부가 새 보금자리와 동네 환경에 만족했다.12일 유튜브 채널 '기유TV'에는 강재준, 이은형 부부가 이사 후 랜선 집들이를 하는 모습이 공개됐다. 부부는 앞서 영상을 통해 매매로 장만한 망원동 집을 떠나 아들 현조가 뛰어놀기 좋은 집으로 이사 간다고 밝혔다.평수가 작은 곳으로 와 짐 정리 고충을 털어놨던 이은형은 정리 업체의 도움으로 정리된 옷방과 수납장을 공개했다. 그는 "정리 업체가 다르더라 확실히. 우리 집에서 이런 느낌을 보신 적 있냐"며 흡족해했다.강재준은 이사 온 동네에 대해 "예전부터 아기랑 살기 좋다는 얘기를 많이 들었다"고 밝혔다. 그는 "단지 내에다가 현조를 풀어 놓으면 차도 안 다니고 좋다"며 만족했다. 이은형은 "단지 전체가 산책길로 돼 있어 좋다. 아이들이 놀이터에 알아서 모여서 논다"고 말했다.이은형은 "어릴 때 동네 살 때는 아기들 목소리 많이 들렸는데 그거를 여기 와서 느끼니까 행복하다. 애들이 귀엽다"고 털어놨다. 그는 "현조가 잘 걸어 다니고 돌아다니는 거 좋아할 때 여기에서 사는 거 좋은 거 같다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr