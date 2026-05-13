배우 안효섭은 '오늘도 매진했습니다'에서 매튜 리 역할을 맡았다. / 사진제공=SBS

'오늘도 매진했습니다' 7회는 13일 오후 9시 방송한다. / 사진제공=SBS

'오늘도 매진했습니다' 안효섭이 채원빈의 기습 키스로 후폭풍을 겪는다.13일 오후 9시 방송하는 SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 7회에서는 청년 농부 매튜 리(안효섭 분)와 탑 쇼호스트 담예진(채원빈 분), 레뚜알 전무이사 서에릭(김범 분)이 덕풍마을 친선 체육대회에 출격한다.매튜 리는 레뚜알 에센스 쇼케이스 방송사건 이후 수많은 논란에 휩싸여 괴로워하는 담예진을 덕풍마을로 데려왔다. 담예진의 잃어버린 잠을 되찾아주려는 매튜 리와 바쁜 도시를 벗어나 잠시나마 휴식을 취할 수 있게 된 담예진, 두 남녀의 평화롭고도 설렘 가득한 덕풍 생활이 이어지고 있는 가운데 온 동네를 들썩이게 할 마을 행사가 찾아온다.공개된 사진에는 마을 주민들의 뜨거운 열기로 가득한 체육대회 현장이 포착돼 흥미진진함을 자극한다. 마을 터줏대감인 송학댁(고두심 분)부터 버섯 농장 작업반장인 박광모(조복래 분)까지 온 동네 사람들이 모여 경기와 응원을 펼치고 있는 것.여기에 매튜 리와 담예진은 '몸으로 말해요' 짝꿍으로 게임에 나선다. 그러나 의욕 넘치는 담예진의 밝은 미소와 달리 매튜 리는 두 주먹을 꼭 쥐고 어딘가 당혹스러운 표정을 짓고 있는 상황. 담예진과의 기습 키스 후폭풍에서 헤어 나오지 못한 매튜 리는 기상천외한 오답 퍼레이드를 펼친다.뿐만 아니라 서에릭은 유니폼을 입은 채 송학댁과 짝을 지어 게임을 진행하고 있다. 특히 두 사람은 초면부터 범상치 않은 케미스트리를 자랑할 예정이어서 더욱 호기심을 불러일으킨다. 예측 불허의 상황, 예상 밖의 조합으로 꿀잼을 선사할 덕풍마을 잔치 날은 어떻게 흘러갈지 주목된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr