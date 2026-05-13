빅뱅 태양이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

태양이 안재욱과의 일화를 밝혔다. / 사진='살롱드립' 유튜브 캡쳐

가수 태양이 배우 안재욱의 과거 발언에 의문을 제기했다.12일 유튜브 예능 '살롱드립'에 출연한 태양은 과거 안재욱과 함께 참여했던 운동회 장애물 달리기 에피소드를 언급했다.앞서 안재욱은 타 예능 프로그램에 출연해 자녀 유치원 운동회 시합에서 태양이 1등, 자신이 2등을 했다고 밝혔다. 이를 두고 태양은 "선배님과 제 기억이 좀 다른 것 같다"며 "제 기억에는 2등이 아니셨다"고 조심스럽게 말했다.태양은 당시 상황을 떠올리며 "시합 라인에 안재욱 선배님이 계셨는데, 제가 무조건 1등을 할 것 같았다"며 "선배님을 앞서 가면 죄송할 것 같아 밸런스를 맞추려 70%의 힘만 썼다"고 고백했다. 하지만 태양은 장애물을 쉽게 통과해 버렸고 빠르게 1등으로 결승선에 들어왔다.태양은 "뒤를 돌아보니, 안재욱 선배님은 구르고 하는 과정에서 넘어져서 힘들어하셨다"며 "제 기억으로는 거의 마지막에 들어오셨다"고 말해 웃음을 자아냈다. 장도연은 "우리의 기억은 다를 수 있다"고 수습했다.태양은 2018년 배우 민효린과 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr