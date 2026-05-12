박지훈이 새 작품 '취사병 전설이 되다'를 통해 또 한 번 인생 캐릭터를 경신했다는 평가를 받고 있다./사진=티빙, tvN 방송 화면 캡처

박지훈이 새 작품 '취사병 전설이 되다'를 통해 또 한 번 인생 캐릭터를 경신했다는 평가를 받고 있다./사진=티빙, tvN 방송 화면 캡처

박지훈이 새 작품 '취사병 전설이 되다'를 통해 또 한 번 인생 캐릭터를 경신했다는 평가를 받고 있다./사진=티빙, tvN 방송 화면 캡처

영화 '왕과 사는 남자'로 1680만 관객을 동원하며 '단종 오빠'라는 애칭을 얻은 박지훈이 새 작품 '취사병 전설이 되다'를 통해 또 한 번 인생 캐릭터를 경신했다는 평가를 받고 있다.지난 11일 국내와 글로벌에서 처음 공개된 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(극본 최룡, 연출 조남형, 기획 스튜디오드래곤, 제작 스튜디오드래곤·스튜디오N, 제공 티빙(TVING))에서는 이등병 강성재(박지훈 분)가 강림소초에서 '요리사의 길' 퀘스트창과 마주하며 얼떨결에 취사병의 길로 들어서는 기상천외한 이야기가 펼쳐져 시청자들의 몰입을 이끌었다.이에 '취사병 전설이 되다' 1화는 티빙 실시간 채널 시청 순위 1위를 기록하며 뜨거운 화제성을 입증했다. tvN 방송 시청률은 전국 가구 기준 평균 5.8%, 최고 7.3%, 수도권 가구 기준 평균 6.2%, 최고 7.4%를 나타내며 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위에 올랐다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률 역시 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했으며, 남녀 10대부터 60대까지 전 세대 시청층에서도 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위를 기록했다. (케이블·IPTV·위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)최우수 훈련병 타이틀을 달고 자대 배치받은 강성재는 긴장과 설렘 속에 강림소초에 도착했다. 행보관 박재영(윤경호 분)의 친근한 안내를 받으며 입소 절차를 밟던 그는 "환영합니다. 용사님"이라는 정체불명의 목소리를 듣고 혼란에 빠졌다. 여기에 소초장 조예린(한동희 분)과의 면담 도중 의문의 상태창까지 눈앞에 등장하며 강성재의 머릿속을 더욱 복잡하게 만들었다.그러던 중 중대장 황석호(이상이 분)의 한마디는 강성재를 또 다른 소용돌이로 밀어 넣었다. 어머니가 푸드트럭을 운영한다는 단순한 이유만으로 강성재를 취사병으로 임명한 것. 얼떨결에 취사병이 된 강성재는 선임 윤동현(이홍내 분)의 지시에 따라 식자재 정리에 나섰고, 창고에 들어서자마자 상태창으로부터 '식재료 정리하기', '요리사의 눈' 등 취사병 기본 스킬 획득 알림을 받으며 심상치 않은 변화를 맞았다.시스템의 도움으로 레벨업을 하고 요리 레시피까지 얻게 된 강성재는 윤동현 없이 홀로 대대장 백춘익(정웅인 분)의 아침 식사를 준비해야 하는 상황에 놓였다. 마침 손에 넣은 성게알 미역국 레시피를 활용해 음식을 완성했고, 먹음직스러운 비주얼에 백춘익의 감탄이 이어졌다. 하지만 시식 이후 분위기는 순식간에 얼어붙었다. 음식을 한입 삼킨 백춘익이 갑자기 목을 부여잡고 쓰러졌기 때문. 예상치 못한 충격 엔딩은 강성재의 첫 요리가 어떤 후폭풍을 불러올지 궁금증을 끌어올렸다.이처럼 '취사병 전설이 되다'는 첫 공개부터 군대라는 익숙한 공간에 요리와 퀘스트라는 이색적인 재미를 더하며 시청자들을 사로잡았다. 특히 실제 부대를 그대로 옮겨놓은 듯한 현장감은 물론, 의문의 목소리와 상태창 연출 등 독특한 요소들이 어우러지며 차별화된 매력을 완성했다.현실감 넘치는 생활 밀착형 캐릭터들 역시 눈길을 끌었다. 모든 것이 서툰 이등병 강성재를 비롯해 새로 온 이등병을 능청스럽게 맞이하는 행보관 박재영, 소초를 책임지는 든든한 소초장 조예린, 말년 병장의 분위기를 풍기는 윤동현, 하고 싶은 대로 밀어붙이는 중대장 황석호까지 각양각색 캐릭터들이 강림소초만의 유쾌한 분위기를 완성하며 앞으로의 전개에 대한 기대감을 높였다.작품을 본 시청자들은 "단종 캐릭터 임팩트가 워낙 강했는데 박지훈이 연기를 너무 잘해서 이제는 강성재로만 보인다" 등의 반응을 보인다. 특히 이번 작품은 CG가 다수 활용돼 배우들에게 더욱 까다로운 연기를 요구했음에도 불구하고, 출연 배우들 모두 몰입감 높은 연기를 선보였다는 호평이 이어지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr