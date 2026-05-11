최홍만이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

최홍만이 압도적인 식사량을 자랑했다. / 사진제공=코미디TV

최홍만이 전성기 시절 상상을 초월하는 식사량을 공개하며 '거인 클라스'를 입증했다.지난 10일 코미디TV 예능 '안녕하세요, 거인인데요'에서는 최홍만과 허경환이 무제한 리필 식당을 찾아 역대급 먹방을 펼치는 장면이 공개됐다. 허경환은 최홍만에게 "초밥을 최대 몇 접시까지 먹어봤냐"고 물었다. 이에 최홍만은 "컨디션 좋을 때는 120접시까지 먹어봤다"고 답해 압도적인 식사 스케일을 자랑했다.이날 현장에는 깜짝 게스트로 전 아이스하키 국가대표 안근영 감독이 등장했다. 최홍만의 연락을 받고 한걸음에 달려온 안 감독은 허경환과도 선수 시절부터 알고 지낸 사이임을 밝히며 남다른 친분을 보여줬다. 함께 샤부샤부를 즐긴 안 감독은 "여자분들이 좋아하는 메뉴라 데이트할 때 와도 좋을 것 같다"는 소감을 남겼다.마지막 코스는 압구정 로데오의 숯불 돈가스 전문점이었다. 자칭 '돈가스 감별사' 최홍만은 일본 생활 경험을 바탕으로 숯불 향 가득한 돈가스의 퀄리티를 예리하게 평가했다. 최홍만은 "멀리 갈 필요 없이 이런 맛집을 드시라"며 20년 '돈가스 짬'에서 우러나오는 진심 어린 칭찬으로 맛집임을 보증했다. 두 사람은 수제 메밀국수까지 완벽하게 비워내며 '거인급' 미식 여정을 성공적으로 마무리했다.'안녕하세요, 거인인데요'는 매주 일요일 밤 11시 코미디TV에서 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr