사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

가수 윤상이 아들 앤톤의 아이돌 데뷔를 걱정했던 이유를 솔직하게 털어놨다.10일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '아버지 감사합니다, 아들아 고맙다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤상은 앤톤의 데뷔 과정에 대해 "처음엔 공부하고 수영하면서 나와는 다른 길을 걷길 바랐다"고 말했다.하지만 흐름은 자연스럽게 음악으로 이어졌다. 윤상은 "고등학교 들어가서 로직 프로그램을 깔아준 게 시작이었다"며 "숙제하는 줄 알았는데 맨날 음악 작업을 하고 있더라"고 회상했다. 이어 "데모를 들었는데 '공부나 해라'가 안 됐다. 음악을 들어보니 막을 수가 없었다"고 털어놨다.앤톤 역시 음악을 좋아하게 된 계기를 설명했다. 그는 "뉴저지 집 지하에 작업실이 있었는데, 밤마다 위층까지 들리던 아빠 작업 소리를 좋아했다"며 "아빠가 한국에 있을 때는 비어있는 작업실에 혼자 내려가 보기도 했다"고 말했다.이어 "수영을 하면서도 결국 음악 관련 일을 하고 싶다는 생각이 있었던 것 같다"고 고백했다.윤상은 아이돌이라는 직업에 대한 현실적인 걱정도 숨기지 않았다. 그는 "아이돌은 음악과 또 다른 이야기잖냐. 춤이 걱정됐다. 우리 집에는 춤 DNA가 없는데"라며 "현실이 로망과 다를 수 있다는 이야기를 정말 많이 했다"고 밝혔다.그러면서 "처음 무대할 때는 아슬아슬했다. 팀내 막내라 긴장도 많고 쑥스러움도 많았다. 지금은 에너지가 완전히 달라졌다. 3년 활동하면서 정말 많이 성장했다"며 흐뭇해했다.코로나 시기 둘만 함께 살았던 시간도 언급됐다. 윤상은 "사춘기 끝자락 아들과 갱년기 초입 아빠가 작은 집에서 같이 살았다"며 "둘 다 날이 서 있었다"고 떠올렸다. 그는 "엄마 없이 둘이 부딪히면서 서로를 이해하게 된 시간이었다"고 말했다. 앤톤 역시 "아빠를 더 깊게 이해하게 된 계기였다"고 공감했다.윤상은 앤톤에게 "네가 선택한 게 아이돌이라면 본업은 라이즈여야 한다"고 강조했다. 이어 "음악적 욕심은 조금 미뤄도 괜찮다. 지금은 라이즈 활동이 가장 중요하다"고 진심 어린 조언을 건넸다.앤톤은 "언젠가는 라이즈를 위한 곡도 만들고 싶고, 다른 가수 곡 작업도 해보고 싶다"면서도 "지금 제 우선순위는 라이즈 활동"이라고 답했다.SM엔터테인먼트 입사 선배이기도 한 윤상은 "회사에 유학 가도 되냐고 했더니 회사에서 흔쾌히 '다녀오라'고 했다. 그래서 더 믿고 힘낼 수 있었다"고 밝혔다.정재형이 "(아들 입사할 때) 전 직장 우대는 없었냐. 대표님들도 다 우리보다 어리잖냐"고 하자, 윤상은 "괜히 더 어렵다. 센터장님들과는 웬만하면 안 마주치려고 한다"고 농담해 웃음을 안겼다.한편 윤상은 "아빠가 된다는 게 솔직히 무서웠다. 좋은 아빠가 뭔지도 몰랐다"며 "그래도 잘 자라줘서 고맙다"고 진심을 전했다. 이어 "둘째 걱정은 오히려 찬영이가 더 많이 한다"고 덧붙이며 가족애를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr