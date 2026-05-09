사진=유튜브 '띵그리TV'

사진=유튜브 '띵그리TV'

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김소영-오상진 부부가 육아에 지친 모습을 보였다.9일 유튜브 채널 '김소영의 띵그리TV'에는 '김소영 오상진 부부의 쉴 틈 없는 연휴'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 오상진-김소영 부부는 딸 수아의 시력 검사를 위해 안과를 찾았다. 김소영은 "수아가 TV를 볼 때 자꾸 앞으로 가서 보더라"며 병원을 찾게 된 이유를 설명했다.검사 과정에서 수아는 예상보다 의젓한 모습을 보였다. 숫자를 읽는 검사부터 안약 검사까지 차분하게 해낸 것. 결국 안경 착용이 필요하다는 결과가 나왔고, 오상진은 "이미 알고 있었잖아. 예쁜 안경 쓰면 된다"면서 "잘 안 보이는 건 잘못이 아니다. 아빠도 안경 끼지 않냐"고 딸을 다독였다.오상진은 씩씩하게 안약까지 넣은 딸에게 상으로 유튜브 시청을 허락했다. 이에 김소영은 "안경 맞추러 온 건데"라며 한숨을 쉬었다. 오상진은 "요즘 애들은 디지털 기기를 많이 보니까"라며 웃음을 지었다.둘째 수호 육아기도 공개됐다. 아들 수호가 배고픔과 잠투정으로 울기 시작하자, 김소영은 "오늘 하루 종일 엄마 아빠한테 본때를 보여주고 있다"며 지친 기색을 드러냈다.오상진은 넋이 나간 표정으로 수호를 달래기 위해 계속 안고 돌아다녔고, 김소영은 "육아가 너무 힘들다"며 한숨을 내쉬다가 "도망가자"라며 사라져 폭소케 했다.한편 김소영과 오상진은 2017년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 오상진은 프리랜서 선언 후 활동 중이며, MBC 아나운서 출신 김소영은 현재 주식회사 비플랜트의 대표로, 4개 브랜드(책발전소, 브론테, 세렌, 커브드)를 운영하며 70억 원 규모의 투자 유치에 성공했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr