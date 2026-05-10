사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 이연이 무대 공포증을 고백했다.9일 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’에서는 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 도비서 역 이연이 출연했다.이날 이연의 등장에 출연자들은 "'대군부인' 11화 어떻게 되냐"며 스포를 요청했다. 그는 "사고가 크게 날 것"이라며 "중요한 자리가 바뀌지 않을까"라는 말로 호기심을 자극했다.예능 첫 출연인 이연은 "지금 TV 보는 것 같다"며 남다른 감회를 드러냈다. 옆자리 홍현희가 아이유 의상을 입고 비교를 부탁하자, 이연은 "왜 거기랑 비교하냐"고 놀란 모습을 보여 폭소케 했다.이연은 넷플릭스 '소년심판' 촉법소년으로 소름 돋는 연기를 선보인 바 있다. 28살에 13살 소년을 연기한 그는 "당시 행자님 역할로 머리를 밀었는데, 중1 남자 역할이 들어왔다. 20대 후반에 이게 될까 싶었는데, 감독님이 미팅하면서 '같은 마음이면 좋겠다'고 해서 출연을 결심했다"고 전했다.배우 최강희를 보고 '배우의 꿈'을 키우기 시작했다는 이연은 인생 영화로 엄마랑 딸의 이야기를 담은 '애자'를 꼽으며 울컥한 모습을 보였다. 그는 "엄마랑만 살았다"고 편모 가정에서 성장했다고 덧붙였다.이연은 "저희 엄마가 워킹맘이었다. 주말마다 영화관 데이트를 하며 같이 시간을 보냈는데, 제가 추구하는 연기의 시작점이 '애자' 속 최강희 연기였다. 그 감정과 이야기가 와닿았다. 나도 저렇게 연기를 했으면 좋겠다고 생각했다"고 말했다.주변에서 "한번 안아주라"고 했지만, 최강희는 "제가 낯을 가려서"라며 이연과 악수까지만 해 웃음을 안겼다.이연은 전도연, 아이유, 이정은, 공효진, 박소담 등과 친분을 유지하고 있는 '연예계 언니 콜렉터'라고. 그는 "운이 좋다고 생각한다. 작품 후에도 선배님들이 모니터링 및 연락을 해주신다"고 자랑했다.특히 '경주기행'에서 함께한 이정은 공효진 박소담과의 단톡방은 여전히 활성화 상태라고 전한 이연은 "모든 언니들과 꾸준히 뵙고 있다. 지금은 아이유와 제일 많이 만난다"고 밝혔다.배우의 길을 걷게 된 이유에 대해 이연은 "공부에 소질이 없어서 친구 따라 실용음악학원을 다니다가 실용음악과에 진학했다. 그런데 무대 공포증이 찾아왔다. 관객 대화가 다 내 욕으로 들리더라. 이후 연기 치료를 받으며 연기의 길에 들어서게 됐다"고 고백했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr