'신인감독 김연경'이 방송 예능 부문 작품상을 받았다. /사진=텐아시아DB

'신인감독 김연경'이 방송 예능 부문 작품상을 받았다. /사진='백상예술대상' 영상 캡처.

'신인감독 김연경'이 올해 시즌2로 돌아온다.지난 8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.방송 예능 부문 작품상을 받은 '신인감독 김연경' PD는 김연경에 대해 "어쩔때는 큰 형님 같고, 어쩔때는 7살 개구장이 같다. 같이 할 수 있어 큰 복이었다"고 말했다.이어 "처음 이 프로그램을 한다고 할 때 안 될거라고 한 사람들이 많았다"며 "올해 시즌2로 돌아온다"고 깜짝 스포했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr