역대급 혹평 터졌다…설렘도 도파민도 없는 '하트시그널5'의 몰락 [TEN스타필드]

채널A '하트시그널5'이 4회 연속 0%대 시청률이라는 굴욕적인 성적표를 받았다. 동시간대 경쟁작인 MBC에브리원 '돌싱N모솔'에도 밀리며 역대 연애 예능 중 최저 수준의 성적을 기록 중이다. 원조의 자존심은커녕 화제성조차 전무한 상황이다.
'하트시그널5'는 지난 시즌4 이후 약 3년 만에 돌아온 신작이다. 9년 전 처음 시작해 '연프' 열풍의 시초로 자리매김한 프로그램인 만큼 방송 전부터 큰 기대를 모았다. 그러나 4회까지 방송된 상황 속 시청률은 부진을 면치 못하고 있다. 1회 0.6%로 시작한 '하트시그널5'는 2회 0.4%, 3회 0.3%까지 연이어 하락했고, 4회 역시 0.4%에 머물렀다. 경쟁작인 '돌싱N모솔'이 1회 0.3%, 2회 0.2%로 시작해 3회 0.4%, 4회 0.4%를 기록하며 반등세를 보인 것과 대조적이다. 방송 3회 만에 '돌싱N모솔'에 역전을 허용한 셈이다. 시청률 하락세보다 뼈아픈 것은 대중의 무관심이다. 펀덱스(FUNdex) 등 주요 화제성 지표에서 '하트시그널5'는 순위권에도 이름을 올리지 못했다. 매 시즌 출연자들의 일거수일투족이 온라인을 장악하며 화제성을 자랑했던 지난 시즌들과 비교하면 현저히 떨어진 지표다. '돌싱N모솔'이 현실적인 서사로 시청층을 흡수하는 동안, '하트시그널5'는 반등의 기회도 잡지 못하는 상황이다.
문제는 '하트시그널' 특유의 세련된 영상미와 슬로우 템포가 더 이상 시청자들에게 유효하지 않다는 점이다. 과거에는 출연자들의 시선 처리와 손짓 하나를 의미 부여하며 지켜보는 '느린 미학'이 이 프로그램의 정체성이었으나, 속도감과 즉각적인 도파민을 원하는 현재의 시청 트렌드 앞에서는 지루한 연출로 치부되고 있다. 제작진이 공들여 만든 인위적인 설렘보다 출연자들의 날것 그대로의 감정이 부딪히는 예능들이 시장을 주도하면서, '하트시그널'의 문법은 갈 길을 잃었다. 낡은 패널 구성에 대한 혹평도 있다. 시즌1부터 자리를 지키고 있는 윤종신, 김이나, 이상민 등 패널들의 분석이 요즘 세대의 연애 감성과 동떨어진다는 지적이다. 이들이 20대 초반 출연자들의 관계를 해석하는 방식이 오히려 시청자의 몰입도를 저해한다는 반응이 지배적이다.
출연자 매력과 서사의 부재도 흥행 실패의 원인으로 꼽힌다. 매 시즌 강렬한 인상을 남겼던 핵심 캐릭터가 보이지 않는 데다, 자극 없는 단조로운 전개가 이어지고 있다. 특히 일부 남성 출연자들은 첫 회부터 무례한 언행과 태도를 보여 주 시청층인 여성들의 반감을 샀다. 동경의 대상이 되어야 할 출연자들이 오히려 불쾌감을 주면서 팬덤 형성에도 실패했다는 평가가 나온다. 제작진은 하트시그널만의 색깔을 유지하겠다는 의도지만, 시즌1 첫 방송 후 벌써 9년이 흘렀다. 변화한 시청자의 니즈를 파악하지 못한다면 밀려난 '구시대 연프'라는 평가를 피하기 힘들다. 비지상파 예능임에도 최고 시청률 2.7%(시즌2 기준)를 기록하며 신드롬을 일으켰던 과거의 영광은 흐릿해졌다. 시청률과 화제성 모두를 놓친 지금, 제작진에게는 근본적인 변화가 절실해 보인다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
'하트시그널5'는 지난 시즌4 이후 약 3년 만에 돌아온 신작이다. 9년 전 처음 시작해 '연프' 열풍의 시초로 자리매김한 프로그램인 만큼 방송 전부터 큰 기대를 모았다. 그러나 4회까지 방송된 상황 속 시청률은 부진을 면치 못하고 있다. 1회 0.6%로 시작한 '하트시그널5'는 2회 0.4%, 3회 0.3%까지 연이어 하락했고, 4회 역시 0.4%에 머물렀다. 경쟁작인 '돌싱N모솔'이 1회 0.3%, 2회 0.2%로 시작해 3회 0.4%, 4회 0.4%를 기록하며 반등세를 보인 것과 대조적이다. 방송 3회 만에 '돌싱N모솔'에 역전을 허용한 셈이다. 시청률 하락세보다 뼈아픈 것은 대중의 무관심이다. 펀덱스(FUNdex) 등 주요 화제성 지표에서 '하트시그널5'는 순위권에도 이름을 올리지 못했다. 매 시즌 출연자들의 일거수일투족이 온라인을 장악하며 화제성을 자랑했던 지난 시즌들과 비교하면 현저히 떨어진 지표다. '돌싱N모솔'이 현실적인 서사로 시청층을 흡수하는 동안, '하트시그널5'는 반등의 기회도 잡지 못하는 상황이다.
문제는 '하트시그널' 특유의 세련된 영상미와 슬로우 템포가 더 이상 시청자들에게 유효하지 않다는 점이다. 과거에는 출연자들의 시선 처리와 손짓 하나를 의미 부여하며 지켜보는 '느린 미학'이 이 프로그램의 정체성이었으나, 속도감과 즉각적인 도파민을 원하는 현재의 시청 트렌드 앞에서는 지루한 연출로 치부되고 있다. 제작진이 공들여 만든 인위적인 설렘보다 출연자들의 날것 그대로의 감정이 부딪히는 예능들이 시장을 주도하면서, '하트시그널'의 문법은 갈 길을 잃었다. 낡은 패널 구성에 대한 혹평도 있다. 시즌1부터 자리를 지키고 있는 윤종신, 김이나, 이상민 등 패널들의 분석이 요즘 세대의 연애 감성과 동떨어진다는 지적이다. 이들이 20대 초반 출연자들의 관계를 해석하는 방식이 오히려 시청자의 몰입도를 저해한다는 반응이 지배적이다.
출연자 매력과 서사의 부재도 흥행 실패의 원인으로 꼽힌다. 매 시즌 강렬한 인상을 남겼던 핵심 캐릭터가 보이지 않는 데다, 자극 없는 단조로운 전개가 이어지고 있다. 특히 일부 남성 출연자들은 첫 회부터 무례한 언행과 태도를 보여 주 시청층인 여성들의 반감을 샀다. 동경의 대상이 되어야 할 출연자들이 오히려 불쾌감을 주면서 팬덤 형성에도 실패했다는 평가가 나온다. 제작진은 하트시그널만의 색깔을 유지하겠다는 의도지만, 시즌1 첫 방송 후 벌써 9년이 흘렀다. 변화한 시청자의 니즈를 파악하지 못한다면 밀려난 '구시대 연프'라는 평가를 피하기 힘들다. 비지상파 예능임에도 최고 시청률 2.7%(시즌2 기준)를 기록하며 신드롬을 일으켰던 과거의 영광은 흐릿해졌다. 시청률과 화제성 모두를 놓친 지금, 제작진에게는 근본적인 변화가 절실해 보인다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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