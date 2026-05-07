역대급 혹평 터졌다…설렘도 도파민도 없는 '하트시그널5'의 몰락 [TEN스타필드]

'하트시그널5' 연예인 예측단 5인의 모습이 담긴 공식 포스터 / 사진제공=채널A

채널A '하트시그널5'이 4회 연속 0%대 시청률이라는 굴욕적인 성적표를 받았다. 동시간대 경쟁작인 MBC에브리원 '돌싱N모솔'에도 밀리며 역대 연애 예능 중 최저 수준의 성적을 기록 중이다. 원조의 자존심은커녕 화제성조차 전무한 상황이다.'하트시그널5'는 지난 시즌4 이후 약 3년 만에 돌아온 신작이다. 9년 전 처음 시작해 '연프' 열풍의 시초로 자리매김한 프로그램인 만큼 방송 전부터 큰 기대를 모았다. 그러나 4회까지 방송된 상황 속 시청률은 부진을 면치 못하고 있다. 1회 0.6%로 시작한 '하트시그널5'는 2회 0.4%, 3회 0.3%까지 연이어 하락했고, 4회 역시 0.4%에 머물렀다. 경쟁작인 '돌싱N모솔'이 1회 0.3%, 2회 0.2%로 시작해 3회 0.4%, 4회 0.4%를 기록하며 반등세를 보인 것과 대조적이다. 방송 3회 만에 '돌싱N모솔'에 역전을 허용한 셈이다.시청률 하락세보다 뼈아픈 것은 대중의 무관심이다. 펀덱스(FUNdex) 등 주요 화제성 지표에서 '하트시그널5'는 순위권에도 이름을 올리지 못했다. 매 시즌 출연자들의 일거수일투족이 온라인을 장악하며 화제성을 자랑했던 지난 시즌들과 비교하면 현저히 떨어진 지표다. '돌싱N모솔'이 현실적인 서사로 시청층을 흡수하는 동안, '하트시그널5'는 반등의 기회도 잡지 못하는 상황이다.문제는 '하트시그널' 특유의 세련된 영상미와 슬로우 템포가 더 이상 시청자들에게 유효하지 않다는 점이다. 과거에는 출연자들의 시선 처리와 손짓 하나를 의미 부여하며 지켜보는 '느린 미학'이 이 프로그램의 정체성이었으나, 속도감과 즉각적인 도파민을 원하는 현재의 시청 트렌드 앞에서는 지루한 연출로 치부되고 있다. 제작진이 공들여 만든 인위적인 설렘보다 출연자들의 날것 그대로의 감정이 부딪히는 예능들이 시장을 주도하면서, '하트시그널'의 문법은 갈 길을 잃었다.낡은 패널 구성에 대한 혹평도 있다. 시즌1부터 자리를 지키고 있는 윤종신, 김이나, 이상민 등 패널들의 분석이 요즘 세대의 연애 감성과 동떨어진다는 지적이다. 이들이 20대 초반 출연자들의 관계를 해석하는 방식이 오히려 시청자의 몰입도를 저해한다는 반응이 지배적이다.출연자 매력과 서사의 부재도 흥행 실패의 원인으로 꼽힌다. 매 시즌 강렬한 인상을 남겼던 핵심 캐릭터가 보이지 않는 데다, 자극 없는 단조로운 전개가 이어지고 있다. 특히 일부 남성 출연자들은 첫 회부터 무례한 언행과 태도를 보여 주 시청층인 여성들의 반감을 샀다. 동경의 대상이 되어야 할 출연자들이 오히려 불쾌감을 주면서 팬덤 형성에도 실패했다는 평가가 나온다.제작진은 하트시그널만의 색깔을 유지하겠다는 의도지만, 시즌1 첫 방송 후 벌써 9년이 흘렀다. 변화한 시청자의 니즈를 파악하지 못한다면 밀려난 '구시대 연프'라는 평가를 피하기 힘들다. 비지상파 예능임에도 최고 시청률 2.7%(시즌2 기준)를 기록하며 신드롬을 일으켰던 과거의 영광은 흐릿해졌다. 시청률과 화제성 모두를 놓친 지금, 제작진에게는 근본적인 변화가 절실해 보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr