사진제공=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 국내외 주요 차트에서 상승세를 나타내고 있다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 지난 4일 두 번째 미니 음반 'GREENGREEN'을 발매했다. 앞서 지난달 20일 먼저 공개한 타이틀곡 'REDRED'는 음반 발매 이후 더 많은 관심을 받으며 각종 차트에서 순위를 높여가는 중이다. 해당 곡은 5일 오후 11시 기준 멜론 '톱 100' 차트 4위에 올랐다. 이는 팀이 해당 차트에서 거둔 성적 중 가장 높은 수치로, 지난달 26일 98위로 진입한 이후 상위권에 안착했다. 일간 차트도 오름세를 지속하고 있다. 4일 기준 멜론 일간 차트에서는 전날보다 9계단 상승한 17위, 벅스에서는 10계단 상승한 3위를 각각 기록했다.미국 빌보드 최신 차트(5월 9일 자)에도 이름을 올렸다. 'REDRED'는 '글로벌 200' 63위, '글로벌(미국 제외)' 31위에 올랐다. 음원 판매량을 기반으로 집계하는 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에는 10위로 진입했다.스포티파이에서도 지표 상승이 이어지고 있다. 코르티스는 4일 '데일리 톱 아티스트 글로벌' 차트 91위에 자리했다. 이는 최근 5년 이내 데뷔한 K팝 보이그룹 중 가장 높은 순위다. 'REDRED'는 같은 날 '데일리 톱 송 글로벌'에서 전날보다 45계단 상승한 36위에 올랐다. 일간 재생 수는 255만 회를 기록하며 곡 발표 이후 최다 수치를 경신했다. '데일리 톱 송 미국' 차트에는 134위로 들어섰으며, 한국 차트에서는 7일 연속 1위를 유지하고 있다. 이번 음반에 수록된 6곡 모두 해당 차트 순위권에 들었다.5일 기준 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국' 차트에도 수록곡 전곡이 진입했다. 특히 'REDRED'는 10일 연속 1위를 지키고 있으며, 글로벌 차트에서는 전날보다 23계단 오른 27위에 올랐다. 중국 최대 음원 스트리밍 플랫폼인 QQ뮤직 '상승 차트'에서도 성과를 거뒀다. 5일 기준 수록곡 'TNT'가 2위를 차지했고 'Blue Lips', 'Wassup', 'ACAI'가 4위에서 6위에 나란히 자리했다. 'REDRED'와 'YOUNGCREATORCREW'는 각각 11위와 12위를 기록했다.코르티스의 두 번째 미니 음반 'GREENGREEN'은 팀이 경계하는 것을 지우고 지향하는 바를 나타낸 작품이다. 해당 음반은 판매량에서도 성장세를 보였다. 한터차트 집계에 따르면 발매 당일인 4일에만 총 119만 6961장이 판매됐다. 미니 1집이 누적 판매량 100만 장을 넘기기까지 약 3개월이 소요된 것과 비교해, 이번 음반은 하루 만에 해당 기록을 달성했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr