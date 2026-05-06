배성재, 김다영 부부가 처가의 반대를 극복하고 결혼했다고 밝혔다./사진=김다영 SNS

배성재, 김다영 부부가 처가의 반대를 극복하고 결혼했다고 밝혔다./사진제공=SBS

배성재, 김다영 부부가 14살 나이 차에 처가의 반대가 있었다고 고백했다.지난 5일 방송된 SBS 예능 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에서는 아나운서 배성재, 김다영 부부가 합류했다.배성재는 지난해 5월 14살 연하 아나운서 후배 김다영과 결혼했다. 두 사람은 결혼식 없이 혼인신고만 하고 부부가 됐다.이날 배성재는 장모님과 11살 차이라고 밝혔다. 그는 “아내와 장모님이 25살 차이, 저희 어머니와 장모님이 25살 차이가 난다”며 양가가 함께 모이면 “약간 3대가 모인 느낌”이라고 말했다. 시어머니는 며느리를 너무 예뻐한다며 “집에 앉혀만 놓고 음식 해주고 설거지도 안 시킨다”고 밝혔다.그러나 김다영의 부모님은 14살 많은 배성재와의 결혼을 반대했다고. 김다영은 “열애 소식은 전하자마자 집안이 난리가 났다. 그야말로 뒤집어진다는 게 이런 거더라. 저희 집안이 평소 갈등이 없는데 결혼 이야기를 처음 한 날 집에 큰소리가 오가고 분위기가 초토화됐다"고 말했다.이어 "동생은 울고불고 난리가 났다. 직장 다니는 동생 입장에서는 배성재 나이가 회사 부장님급인거다. 그런 아저씨와 누나가 결혼한다고 하니 충격을 받은 것 같다"고 덧붙였다.김다영은 가족에 반대에도 “남편이 무릎 꿇고 죄송하다고 하게 만들고 싶지 않았다. 최대한 내 선에서 해결하고자 가족을 다 앉혀놓고 내가 왜 결혼을 결심했는지 상세히 브리핑을 했다. 그게 먹혀서 스무스하게 넘어갔다”고 밝혔다.배성재는 처가 식구들과의 첫 식사 자리에서 “멘트를 준비했는데 막상 보니 죄송하다는 말밖에 못 드렸다"고 고백했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr