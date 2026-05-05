장제원, 노엘 / 사진 = 노엘 SNS

래퍼 노엘(본명 장용준)이 어린이날을 맞아 고(故) 장제원 전 의원이자 아버지와 함께한 어린시절 사진을 공개했다.5일 노엘은 자신의 SNS에 "댓글 이쁘게 달아봐"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 잠옷 차림으로 가족들과 단란한 시간을 보내는 노엘의 어린 시절이 담겼다.특히, 사진 속 고(故) 장제원 전 의원의 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 노엘은 아버지의 품에 안긴 채 환한 미소를 지었다. 그는 두 개의 손 모양 이모티콘을 함께 게재해 세상을 떠난 아버지를 향한 그리움과 인사를 전해 뭉클함을 자아냈다.앞서 노엘의 아버지이자 고(故) 장제원 국민의 힘 전 의원은 지난해 4월 부산 소재의 한 대학교 부총장을 지낼 당시 비서 A씨를 성폭행한 혐의로 경찰 수사를 받던 중 숨진 채 발견돼 충격을 안겼다. 당시 발견된 유서에는 가족을 향한 미안함과 애정이 담겨있었다고 전해졌다.한편, 노엘은 2017년 Mnet 힙합 프로그램 '고등래퍼'에 출연해 얼굴을 알렸다. 그러나 그는 2년 만에 음주운전 사고로 징역 1년 6개월 집행유예 2년을 선고 받았으며 사고 후 지인을 불러 운저자 바꿔치기를 시도한 정황이 파악돼 비난을 받았다. 이어진 2021년에는 무면허 음주운전 및 경찰관 폭행 혐의로 징역 1년을 선고 받고 복역했으며 2022년 10월 만기 출소한 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr