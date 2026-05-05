5일 '돌싱N모솔' 4회가 방송된다. / 사진제공=MBC에브리원·E채널

5일 '돌싱N모솔' 4회가 방송된다. / 사진제공=MBC에브리원·E채널

'돌싱N모솔'에서 사랑에 빠진 모솔남들의 폭주가 시작된다.5일 방송되는 MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔' 4회에서는 연애기숙학교에서 사랑이라는 감정을 배워 가는 모솔남들의 거침없는 직진과 핑크빛 무드가 그려진다. 단 이틀 만에 모든 것을 내던진 이들의 맹렬한 구애가 시청자들의 도파민을 자극할 예정이다.이날 한 모솔남은 첫 데이트 중 "지금 제 감정만으로는 목숨도 줄 수 있다"라며 파격적인 순애보를 고백해 스튜디오를 초토화시킨다. 만난 지 이틀 만에 모든 것을 다 주겠다는 역대급 멘트에 김풍은 "결의가 거의 북파공작원 수준"이라며 경악을 금치 못한다. 넉살은 "단시간에 이렇게 뜨거워지면 앞으로 어떻게 될지 무섭다"고 말한다.또 다른 모솔남은 데이트 중인 돌싱녀가 "자녀가 세 명이어도 괜찮냐"고 묻자 "자녀가 셋이어도 오케이"라며 "사랑으로 내가 다 키우겠다"는 폭탄 발언을 던진다. 이성적인 판단을 잃고 맹목적인 오케이맨이 된 그의 모습에 채정안은 "이거 실화냐, 저건 아니지 않냐"며 당황하고, 넉살은 "48시간 만에 모든 것을 오케이 했다. 전두엽이 마비된 수준"이라며 놀란다.그런가 하면 태어나서 처음으로 여자 손을 잡아본다는 모솔남의 풋풋한 첫 스킨십도 성사된다. 울퉁불퉁한 길을 걷던 중 자연스럽게 돌싱녀의 손을 덥석 잡으며 돌직구 플러팅을 날린 것. 소심했던 첫째 날과 달리 매섭게 직진하는 그의 당돌한 모습에 채정안은 "저렇게 급성장을 할 수가 있나?"라며 감탄하고 김풍은 "당장 졸업장 도장 준비해야겠다"며 아낌없는 응원을 보낸다.'돌싱N모솔' 4회는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr