그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 멤버 범규가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 멤버 범규가 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC

그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 멤버 범규가 '라디오스타'에서 애교를 금지당했던 데뷔 초 일화를 폭로한다.6일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'는 최다니엘, 남규리, 안지영, 범규가 출연하는 '만나서 안광입니다' 특집으로 꾸며진다.범규는 투모로우바이투게더 멤버 수빈과의 예능 라이벌 구도를 밝히며 분위기를 끌어올린다. 수빈이 '라디오스타'에서 선보였던 화제의 수박 먹방에 대해 '그 뒤에는 내가 있었다'라고 말하며 자신감 넘치는 반응을 보인다.이어 그는 데뷔 초 회사에서 애교를 금지당했던 사연을 전한다. 몰래 애교를 부리다 들켰던 경험까지 공개하며 당시 상황을 생생하게 풀어낸다.또 범규는 범규표 애교 17종 세트를 연달아 선보이며 분위기를 단숨에 끌어올린다. 직접 개발한 하트 애교까지 더해진 애교 퍼레이드가 펼쳐지고, 멈추지 않는 텐션에 스튜디오가 웃음으로 가득 찬다. MC들은 '깝권'을 떠올리게 한다며 감탄을 쏟아낸다고 해 기대감을 높인다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr