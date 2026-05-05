고 김수미 / 사진=텐아시아 DB

배우 고(故) 김수미의 남편이자 배우 서효림의 시아버지인 정창규 씨가 별세했다. 향년 80세.4일 유족에 따르면 정 씨는 이날 오후 1시 11분 별세했다. 2024년 10월 아내 김수미를 떠나보낸 지 약 1년 7개월 만이다.고인은 김수미와 1974년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 두 사람의 인연은 가수 정훈희의 소개로 시작된 것으로 알려졌다. 김수미는 생전 방송에서 "남편은 어디 가느냐, 늦게 오느냐는 간섭이 전혀 없었고 내가 번 돈을 어떻게 쓰든 터치하지 않았다"고 밝히며 남편에 대한 애정을 드러낸 바 있다.두 사람의 아들 정명호 씨는 2019년 서효림과 결혼했다.빈소는 한양대학교병원 장례식장 9호실에 마련됐으며, 발인은 6일 오전 9시 40분이다. 장지는 수원시연화장이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr