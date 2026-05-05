[공식] 신현빈, 알고보니 딘딘 누나 친구였다…'네모의 꿈' 직접 목격, '딘딘은 딘딘' 출격

신현빈이 딘딘 유튜브 채널에 출연한다./사진=텐아시아DB

배우 신현빈이 영화 '군체' 홍보를 가수 딘딘의 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에 출연한다'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다.'군체'에서 생명공학부 교수이자 감염 사태 해결을 위한 특별조사팀의 일원 공설희' 역을 맡은 신현빈은 위해 5일 오후 6시 공개되는 '딘딘은 딘딘'에 출연해 유쾌한 웃음을 선사할 예정이다.신현빈은 진행자 딘딘과 함께 흥미로운 촬영 비하인드는 물론, 작품에 관한 풍성한 이야기를 나누며 예비 관객들에게 영화의 또 다른 매력을 전할 계획이다. 딘딘은 개봉을 앞둔 '군체'의 스토리에 대해 다양한 추측을 내놓으며 작품을 향한 궁금증을 더욱 끌어올릴 것으로 기대된다.신현빈이 출연하게 된 배경 역시 이목을 끈다. 딘딘은 과거 한 방송에서 W.H.I.T.E(화이트)의 ‘네모의 꿈’과 관련된 어린 시절 누나들과의 에피소드를 공개한 바 있다. 신현빈은 딘딘의 작은 누나의 친구로, 해당 일화를 직접 목격한 인물로 알려져 있다. 신현빈과 딘딘의 특별한 인연이 화제 를 모았던 만큼, 두 사람의 남다른 친분에서 비롯될 찐친 케미스트리에 기대가 모인다.전지현부터 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수까지 내로라하는 배우들이 열연을 펼치는 '군체'는 오는 5월 21일 개봉된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr