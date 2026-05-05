신현빈이 딘딘 유튜브 채널에 출연한다./사진=텐아시아DB
신현빈이 딘딘 유튜브 채널에 출연한다./사진=텐아시아DB
배우 신현빈이 영화 '군체' 홍보를 가수 딘딘의 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에 출연한다

'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다.

'군체'에서 생명공학부 교수이자 감염 사태 해결을 위한 특별조사팀의 일원 공설희' 역을 맡은 신현빈은 위해 5일 오후 6시 공개되는 '딘딘은 딘딘'에 출연해 유쾌한 웃음을 선사할 예정이다.
[공식] 신현빈, 알고보니 딘딘 누나 친구였다…'네모의 꿈' 직접 목격, '딘딘은 딘딘' 출격
신현빈은 진행자 딘딘과 함께 흥미로운 촬영 비하인드는 물론, 작품에 관한 풍성한 이야기를 나누며 예비 관객들에게 영화의 또 다른 매력을 전할 계획이다. 딘딘은 개봉을 앞둔 '군체'의 스토리에 대해 다양한 추측을 내놓으며 작품을 향한 궁금증을 더욱 끌어올릴 것으로 기대된다.

신현빈이 출연하게 된 배경 역시 이목을 끈다. 딘딘은 과거 한 방송에서 W.H.I.T.E(화이트)의 ‘네모의 꿈’과 관련된 어린 시절 누나들과의 에피소드를 공개한 바 있다. 신현빈은 딘딘의 작은 누나의 친구로, 해당 일화를 직접 목격한 인물로 알려져 있다. 신현빈과 딘딘의 특별한 인연이 화제 를 모았던 만큼, 두 사람의 남다른 친분에서 비롯될 찐친 케미스트리에 기대가 모인다.

전지현부터 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수까지 내로라하는 배우들이 열연을 펼치는 '군체'는 오는 5월 21일 개봉된다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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