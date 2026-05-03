윤복희가 임신 금지 계약서를 폭로했다./사진제공=MBN

윤복희가 임신 금지 계약서를 폭로했다./사진제공=MBN

가수 윤복희가 낙태 수술을 할 수밖에 없었던 이유를 밝혔다.지난 2일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 23회는 데뷔 75주년을 맞은 윤복희가 게스트로 출연했다.이날 윤복희는 “저는 결혼을 해도 아이는 가질 수 없었어요”라며 당시 계약서에 있던 임신 금지 조항을 이야기했다. 윤복희가 무대에 오르기 위해 낙태 수술을 4번이나 할 수밖에 없던 가슴 아픈 사연을 전했던 것.이 밖에도 자궁암 수술과 황반 변성의 시련에도 무대를 지켰던 윤복희는 이선희, 임재범, 김경호, 김재중 등 후배 가수들의 커버 영상 조회수 합계만 무려 3100만 회를 돌파한 국민가요 ‘여러분’이 원래 영어 가사로 된 곡이었으나 ‘1979년 서울 국제가요제’를 위해 한국어 가사를 붙였던 곡이라는 사실도 털어놨다. 이를 듣던 조째즈는 윤복희에 대한 존경심을 담아 ‘여러분’ 1절 무대를 꾸몄고, “뷰티풀”이라고 환호하던 윤복희는 영어로 된 2절 가사를 부르며 원곡자의 품격을 뽐내 기립 박수를 받았다.그런가 하면 윤복희는 “아이는 없지만 엄마라고 부는 남자가 있다?”라는 질문에 “많다”라며 “최민수, 허준호가 엄마라고 부른다”라고 해 모두를 놀라게 했다. 더욱이 윤복희는 허준호가 자신의 칠순 선물로 LA 돌비시어터에서 공연을 열어줬으며 그 일을 계기로 한국에서도 콘서트를 쭉 이어오며 관객들과 소통하며 감사한 마음을 전하고 있다고 알렸다.마지막으로 가수보다는 뮤지컬 배우로 불리고 싶다고 한 윤복희는 노래를 부를 때마다 은혜를 받고 있다는 뮤지컬 ‘지저스 크라이스트 슈퍼스타’ 속 ‘겟세마네’ 등을 부르며 순식간에 스튜디오를 뮤지컬 공연장 VVIP석으로 만들었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr