그룹 트와이스 멤버 정연이 살이 쏙 빠진 비주얼을 보이고 있다. / 사진=정연 SNS

사진=정연 SNS

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그룹 트와이스 멤버 정연이 물오른 미모를 또 한번 과시했다.정연은 지난 29일 자신의 인스타그램에 "MUFG STADIUM💚"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 정연이 무대에 오르기 전 메이크업을 받는가 하면 멤버와 무대 아래에서 순간을 기록하고 있는 모습. 특히 최근 살이 쏙 빠진 비주얼로 화제를 모은 그는 멤버 지효 옆에서도 우월한 몸매를 보여 눈길을 끌었다.정연은 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 부작용으로 인한 급격한 체중 증가를 겪으며 힘든 시간을 보낸 바 있다. 이후 꾸준한 치료와 자기 관리를 통해 데뷔 초 때의 외모를 최근 되찾았다.한편 정연이 속한 트와이스는 현재 월드투어 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포)를 통해 글로벌 팬들과 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr