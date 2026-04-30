사진=텐아시아 사진 DB

하성운, BTS, NCT, 스트레이 키즈, 아스트로, 에이티즈, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 앤팀, NCT DREAM가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 4월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.4월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 지난 4월 투표는 지난 10일부터 23일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 하성운은 지난 28일부터 Mnet 리얼리티 프로그램 '워너원 고'를 통해 워너원 완전체 활동에 돌입했다. 워너원은 2017년 Mnet 서바이벌 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 결성된 프로젝트 그룹이다. 이번 프로그램에는 강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 라이관린, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운까지 11명의 멤버 전원이 참여하는 것으로 알려졌다.2위에는 그룹 BTS(방탄소년단)가 이름을 올렸다. 방탄소년단은 오는 6월 12일~13일 부산 아시아드 주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN'을 개최한다. 지난 29일 NOL 티켓에서 진행된 FC 멤버십 선예매는 2회차 전석이 완판됐다. 이번 투어는 첫 개최지인 고양 3회 공연부터 매진됐다. 방탄소년단은 2022년 10월 '2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트 'Yet to Come' in BUSAN' 이후 3년 8개월 만에 같은 무대를 다시 찾는다. 이곳은 군 입대 전 마지막 완전체 공연을 선보인 장소이다. 특히 둘째 날인 6월 13일은 팀의 데뷔 기념일이라는 점에서 남다른 상징성을 갖는다.3위는 그룹 NCT다. 27일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 멤버 태용의 정규 1집 '와일드'(WYLD)는 오는 5월 18일 발매된다. 이번 앨범은 동명의 타이틀곡을 포함해 총 10곡으로 구성됐다. 태용은 10곡 전곡 작사와 9곡 작곡에 참여했으며, 앨범 프로듀싱에도 이름을 올렸다. 또, 멤버 도영은 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'의 OST 라인업에 이름을 올렸다. 도영은 '은밀한 감사'에서 노기준 역을 맡은 친형 공명을 지원사격하며 돈독한 우애를 빛낼 전망이다.이어 스트레이 키즈, 아스트로, 에이티즈, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 앤팀, NCT DREAM 순이었다.하성운, BTS, NCT, 스트레이 키즈, 아스트로, 에이티즈, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 앤팀, NCT DREAM의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr