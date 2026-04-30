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이세계아이돌, 아이유, 김세정, 하츠투하츠, 블랙핑크, 아이브, ITZY, 시크릿넘버, 트와이스, 프로미스나인이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 4월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.4월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 지난 4월 투표는 지난 10일부터 23일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 버추얼 그룹 이세계아이돌이 K팝 걸 브랜드 부문 1위를 차지했다. 이들은 인터넷 방송인 우왁굳이 기획한 오디션을 통해 결성돼 2021년 12월 17일에 데뷔한 6인조 버츄얼 아이돌이다. 이들은 지난달 한터뮤직어워즈에서 버츄얼 아이돌 최초로 포스트제너레이션상을 수상해 눈길을 끌었다.2위에는 가수 겸 배우 아이유가 이름을 올렸다. 그는 배우 변우석과 함께 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 성희주 역으로 출연하고 있다. 아이유는 이 드라마에서 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 평민인 성희주를 연기했고, 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 이안대군(변우석 분)과 로맨스를 펼친다. 또 그는 지난 29일 절친한 배우 유인나가 진행하는 유튜브 채널인 '유인라디오' 영상에 변우석과 함께 출연했다.3위는 가수 겸 배우 김세정이다. 김세정은 2016년 엠넷 '프로듀스 101'에서 아이오아이 멤버로 정식 데뷔했다. 최근 9년 만에 재결합 소식을 전한 그룹 아이오아이는 27일 공식 소셜미디어에 3번째 미니앨범 '아이오아이:루프' 트랙리스트를 공개했다. 올해 10주년을 기념해 다시 뭉친 이들은 강미나와 주결경이 예정된 스케줄로 인해 불참하면서 임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미까지 9인조로 활동할 계획이다.이어 하츠투하츠, 블랙핑크, 아이브, ITZY, 시크릿넘버, 트와이스, 프로미스나인 순이었다.이세계아이돌, 아이유, 김세정, 하츠투하츠, 블랙핑크, 아이브, ITZY, 시크릿넘버, 트와이스, 프로미스나인의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr