'닥터솜보이' 1차 티저가 공개됐다./사진제공=ENA

'닥터솜보이' 티저 포스터가 공개됐다./사진제공=ENA

'닥터솜보이' 1차 티저가 공개됐다./사진제공=ENA

이재욱, 신예은이 외딴섬에서 예측 불가의 로맨스를 펼친다.오는 6월 1일 공개되는 ENA 새 월화드라마 ‘닥터 섬보이’ 측은 30일 도지의(이재욱 분)와 육하리(신예은 분)의 험난한 ‘섬생’을 예고하는 티저 포스터와 1차 티저 영상을 공개했다.‘닥터 섬보이’는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 ‘편동도’에 입도한 공중보건의사 도지의와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. 외딴섬에서 만난 ‘섬남섬녀’가 넘치는 정만큼이나 사연도 충만한 섬마을 주민들을 통해 사람을 구하고 사랑을 배우는 이야기로 따뜻한 웃음과 설렘을 선사할 예정이다.카카오페이지·카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 웹툰 '존버닥터'(작가 김태풍)를 원작으로 하는 드라마 ‘닥터 섬보이’는 ‘소년시대’, ‘열혈사제’ 등을 통해 특유의 리듬감 있는 연출과 유머 감각을 선보인 이명우 감독이 로맨스 장르와 만나 어떤 색다른 설렘과 감정선을 만들어낼지 기대를 모은다. 여기에 섬세한 필력의 김지수 작가가 집필을 맡아 완성도를 담보한다.베일을 벗은 티저 포스터는 기대감을 한층 끌어올린다. 먼저 푸른 하늘 아래 끝없이 펼쳐진 바다 위에 자리한 외딴섬 편동도에 입도한 도지의, 육하리의 상반된 표정이 흥미롭다. 군복에 의사 가운을 걸친 도지의의 정체는 공중보건의사. 머리를 감싸 쥔 망연자실한 표정에서 원치 않는 섬에 당도한 도지의의 상황을 짐작게 한다. 그런가 하면 기분 좋은 바람을 만끽하는 육하리의 햇살 미소가 눈부시다. 서로 다른 이유를 안고 도시를 떠나 섬으로 입도한 이들이 만들어갈 이야기가 궁금해진다.함께 공개된 1차 티저 영상은 도지의의 만만치 않은 ‘편동도’ 생존기를 예고한다. 섬만 아니면 뭐든 ‘오케이’인 공중보건의사 도지의가 불시착한 곳은 모두가 기피하는 편동도. “나는 재수가 없었다”라는 자조 섞인 말과 함께 졸지에 ‘섬보이’가 된 도지의의 험난하기만 하루가 웃음을 자아낸다. 아수라장 같은 섬마을 생존기에 구원이 될 육하리의 존재감 역시 궁금증을 높인다. 과연 도지의는 편동도에서 무사히 적응해 나갈 수 있을지, 두 섬남섬녀가 만들어갈 이야기에 이목이 쏠린다.이재욱은 기피섬 편동도로 배치된 공중보건의사 ‘도지의’로 변신해 변화무쌍한 매력을 선보인다. 바다에 대한 트라우마를 가진 그는, ‘편동도 발령’이라는 상상도 못한 사건으로 변화를 맞이한다. 신예은은 비밀을 품고 편동도로 돌아온 대학병원 간호사 ‘육하리’로 활약한다. 도움이 필요한 사람은 지나치지 못하는 인물로, 고향 편동도에서 인생의 딜레마를 마주하게 된다.‘닥터 섬보이’는 오는 6월 1일 오후 10시 ENA에서 첫 방송된다. KT 지니 TV와 디즈니 플러스에서도 시청할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr