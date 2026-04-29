사진=유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원'

사진=유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원'

배우 유혜정이 딸 서규원과 함께한 일상을 전했다.지난 28일 유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원'에는 '배우 유혜정 딸 규원 촬영장 비하인드, 붕어빵 모녀 케미'라는 제목의 영상이 게시됐다. 영상 속 유혜정은 딸과 촬영 일정을 소화하며 친구 같은 모녀의 관계를 보여줬다.두 사람은 이동 중 운전에 관한 이야기를 나눴다. 서규원은 유혜정의 운전 실력을 보고 "엄마는 택시기사를 하면 정말 잘할 것 같다"고 농담을 건넸다. 유혜정은 "실제로 도전해 보고 싶은 마음이 있다"며 "부산을 하루 만에 왕복해도 전혀 힘들지 않을 만큼 운전하는 것을 좋아한다"고 답했다.반면 서규원은 "평생 엄마가 운전하는 차에만 타고 다닐 것"이라며 운전에 대한 의사가 없음을 밝혔고, 유혜정은 "엄마를 모실 생각을 안 하느냐"고 반응했다.유혜정은 딸을 향한 애정을 표현하기도 했다. 그는 "규원이와 늘 촬영을 같이 다니다 보니 가끔 혼자 촬영장에 갈 때면 외롭다"며 "예전에는 아무렇지 않았는데 최근에는 혼자 이동할 때 문득 눈물이 날 때가 있다"고 털어놨다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr