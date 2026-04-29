'합숙맞선' A씨가 입장을 밝혔다./사진제공=SBS

'합숙맞선' A씨 상간 의혹을 제기했던 '사건반장'./사진제공=JTBC

이하 A씨 입장 전문.

상간녀 의혹이 불거졌던 SBS ‘합숙맞선’ 출연자가 논란을 전면 부정하며 법적 대응을 예고했다.29일 '합숙맞선' 출연자 A씨는 자신의 인스타그램에 “이번 사안으로 인해 발생한 허위사실 유포, 명예훼손 및 손해배상 피해에 대해 민·형사상 절차 대응을 진행 중”이라고 밝혔다.이어 상간녀 의혹을 제기했던 JTBC '사건반장'에 대해서도 “사실관계를 충분히 반영하지 않은 일방적인 내용이었다”며 프로그램 측 역시 방송 오류를 인정했다고 주장했다. 해당 영상 역시 전면 삭제 및 재업로드 금지 조치가 이뤄졌다며 "(프로그램 측에서) 원만한 합의를 요청해온 상태"라고 알렸다.A씨는 오는 5월부터 제보자 및 관련 인물들에 대한 소송이 진행될 예정이라며 "현재 약 100여 건 이상의 고소가 진행되고 있다. 지정된 기간 내 관련 게시물을 삭제할 경우 선처를 고려하겠지만, 이후에도 동일한 문제가 발생할 경우 강경 대응하겠다”고 강조했다.이어 “끝까지 믿고 응원해주신 팬분들과 불편함과 실망감을 느꼈을 분들에게도 진심으로 죄송하고 감사한 마음"이라며 "권리와 명예를 지키기 위해 모든 사안에 법적으로 대응할 것”이라며 추가 입장은 없다고 덧붙였다.앞서 '사건 반장'은 전남편과 불륜한 상대 여성이 연애 예능 프로그램에 출연하고 있다는 주장을 담은 방송을 내보냈고, 40대 제보자는 법원이 남편과 상간녀에게 총 3000만 원의 위자료를 지급하라고 판결했지만, 아직 해당 위자료를 받지 못했다고 주장했다.이에 A씨는 “왜곡되고 과장된 내용으로 방송이 보도좼다”며 의혹을 부인한 바 있다. 그러나 '합숙맞선' 측은 논란이 커지자 A씨를 통편집했다.안녕하세요.갑작스럽게 발생한 이번 일로 인해 어떻게 대응해야 할지혼란스러운 상황 속에서 대처가 미흡했던점,그리고 그 과정에서 논란을 일으키게 된 점에 대해먼저 죄송하다는 말씀드립니다.아울러 이번 사안으로 인해 발생한허위사실 유포, 명예훼손 및 손해배상 피해에 대해서는제 권리 보호를 위해 민·형사상 절차 대응을 진행 중입니다.현재 본 사안과 관련된 문제의 JTBC 프로그램은사실관계를 충분히 반영하지 않은 채일방적인 내용으로 방송되었고이어 방송 잘못을 인정하였습니다.*해당 영상은방송국에서 전면 삭제 및 재업로드 금지 조치가 이루어진 상태이며관련 기사 또한 정리되었습니다.또한 해당 프로그램 측에서는 원만한 합의를 요청해온 상태입니다.5월부터는 제보자 및 관련 인물들에 대한 재판과 소송 절차가 순차적으로 진행될 예정입니다.결과에 대해서도 직접 말씀드리고 싶지만,소송 특성상 마무리 시점을 정확히 말씀드리기 어려운 상황이기에 현재 진행 상황을 먼저 정리하여 전달드리게 되었습니다.또한 1차 입장문을 통해 말씀드렸던도를 넘는 악성 댓글 및 게시물에 대해서도현재 약 100여 건 이상의 고소가 진행되고 있습니다.*지역 맘카페, 유튜버 , 인스타그램, 스레드, 블로그, 틱톡 등 각종 커뮤니티 및 SNS에 삭제되지 않은 게시물에 대해 2차로 안내드립니다.단순 후기나 개인적인 의견의 형식을 띠고 있더라도,저를 지속적으로 소비·상품화하거나 수익화 콘텐츠로 이용하며여론몰이를 조장한 행위에 대해서는 책임을 묻고자 합니다.**관련 자료는 PDF 파일, 녹화본, 캡처본, 회원제 커뮤니티 및 후원 플랫폼 자료 등을 포함하여 아이디,날짜 등 충분히 확보 및 보관 중입니다.< 기간 2026.05.01 —-2026.05.07 입니다 > 참고부탁드립니다지정된 기간 내 삭제 시 선처를 고려하겠으나,이후에도 동일한 문제 발생 시 강경하게 대응할 예정입니다.이번 일로 인해 느꼈던건제가 상상이상으로 많은 사랑과 관심을 받고있었구나 라는 점입니다.연프 최고시청률도 찍어보고, 또한 애칭의별명도 지어주시고 태파민, 플러팅녀, 운명론가 , 데일밴드녀, 등 그외에도김태인어게인도 외쳐주시고 정말이지 말로는다 표현할수 없을만큼 많은 관심과 사랑 감사드립니다재밌는이야기가 많이 남아있지만 이를 뒤로하고끝까지 믿고 응원해주신 팬분들과 불편함과 실망감을 느꼈을 분들에게도 진심으로 죄송하고 감사한 마음입니다.힘든 시간 동안 곁에서 지켜봐 주신 친구들, 지인분들, 동료분들, 고객님들, 그리고 도움 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 그리고 제일 사랑하는 엄마를 비롯해 가족들까지 ,늦더라도 한 분 한 분 감사한 마음을 전할 수 있도록 하겠습니다.저는 대한민국의 한 개인으로서 제 권리와 명예를 지키기 위해 앞으로 발생하는 모든 사안에 대해 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.더 이상의 추가 입장은 없으며, 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr