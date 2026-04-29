전현무-곽튜브가 황재균과 함께 문경 맛집 발굴에 나선다./사진제공=MBN, 채널S

전현무-곽튜브가 황재균과 함께 문경 맛집 발굴에 나선다./사진제공=MBN, 채널S

전현무-곽튜브가 황재균과 함께 문경 맛집 발굴에 나선다. 앞서 황재균은 티아라 지연과 결혼 1년 11개월 만에 파경했다고 알려졌다.5월 1일(금) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 29회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 경상북도 문경으로 떠나는 가운데, 야구인에서 예능인으로 거듭난 황재균이 '먹친구'로 합류해 색다른 케미를 발산한다.문경에 도착한 전현무는 아름다운 벚꽃 아래서 "왜 나는 매년 너랑 벚꽃을 보냐. 3년째다"라며 '현타'에 빠진다. 곽튜브는 "저는 지난 3년간 많은 게 바뀌었다. 작년엔 여자친구였던 아내랑 올해는 아이랑 (벚꽃) 봤다. 형님은 매년 바뀌는 저랑 보고~"라며 '팩폭'해 시작부터 웃음을 자아낸다. 이후 두 사람은 '문경 시민 인터뷰'를 통해, 첫 메뉴로 '족살찌개'를 낙점한다. 이들은 "족살찌개는 난생처음 들어본다"며 고개를 갸웃하지만, 약돌 사료로 키운 돼지로 만든 찌개를 맛본 뒤 "문경 살면 일주일에 세 번을 올 것 같다"며 박수를 친다.첫 끼부터 입이 제대로 터진 가운데, 전현무는 "'먹친구' 힌트를 드리겠다. 지금 시점에서 방송을 제일 열심히 하려는 친구"라고 외친다. 직후, 야구 선수 출신에서 예능인으로 변신해 화제를 모은 황재균이 등장한다. 황재균은 "(야구계에서) 은퇴한 지는 4개월 됐다"며 "바프(바디프로필)는 7월 제 생일에 맞춰 찍으니까 오늘은 먹고 (이후에) 살 빼면 된다"고 야심차게 선언한다.의욕 충만한 '먹대장' 황재균과 전현무-곽튜브가 뭉쳐 기대를 모으는 '문경 먹트립'은 5월 1일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 29회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr